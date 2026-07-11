EU thông qua kế hoạch phục hồi của Hungary, mở đường giải ngân 10 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại cuộc họp Hội đồng Chế tài Tài chính - Kinh tế (ECOFIN) ngày 10/7, các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua Kế hoạch Phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu (RRP) sửa đổi của Hungary, mở đường cho việc giải ngân khoảng 10 tỷ euro từ Quỹ Phục hồi của EU vốn từng bị đóng băng đối với nước này.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết đây là kết quả của 3 tháng làm việc với các cơ quan của EU.

Theo ông, nguồn vốn sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực như giao thông, năng lượng, y tế, quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo kế hoạch được phê duyệt, Hungary có thể tiếp cận khoảng 10 tỷ euro, trong đó khoảng 6,5 tỷ euro là viện trợ không hoàn lại và 3,5 tỷ euro là các khoản vay ưu đãi.

Việc giải ngân sẽ được thực hiện theo cơ chế của Quỹ Phục hồi, theo đó Ủy ban châu Âu (EC) chỉ giải ngân khi Hungary hoàn thành các mốc cải cách và mục tiêu đầu tư đã cam kết.

Ngày 10/6, Chính phủ Hungary đã trình Kế hoạch Phục hồi và Tăng cường khả năng chống chịu sửa đổi lên EC nhằm mở khóa các nguồn vốn bị đóng băng.

Thủ tướng Peter Magyar - người vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4/2026 - đã tranh cử với lời hứa cốt lõi là mở khóa nguồn vốn EU đang bị đóng băng.

Kể từ khi nhậm chức, ông đã nhanh chóng đạt được một thỏa thuận chính trị quan trọng với Chủ tịch EC để thúc đẩy tiến trình này tiến về phía trước./.

Chính phủ Hungary công bố nội các mới gồm 16 bộ Nội các mới bao gồm 16 bộ, trong đó bà Anita Orban sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Tổng Tham mưu trưởng Romulusz Ruszin-Szendi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.