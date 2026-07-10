Ukraine tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/7 cho biết nước này bắt đầu phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước có khả năng đánh chặn mục tiêu tương tự tổ hợp Patriot của Mỹ.

Trong bài đăng trên nền tảng X, Tổng thống Zelensky bày tỏ “tin tưởng vào thành công của dự án” mang tên Freya.

Theo ông, hệ thống này được kỳ vọng có chi phí thấp hơn và dễ đưa vào sản xuất hàng loạt hơn so với Patriot. Kiev sẽ sớm giới thiệu dự án với các nước đối tác để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ phát triển.



Động thái này cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh nỗ lực tự chủ về phòng thủ và thông báo được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng CH Séc Andrej Babiš tuyên bố Praha sẽ không tham gia gói hỗ trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro (gần 80 tỷ USD) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Ukraine trong năm 2026.



Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Thủ tướng Babiš nêu rõ Séc sẽ không đóng góp cho gói hỗ trợ trên, dù tuyên bố chung của hội nghị vẫn tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước Washington.



Theo giới phân tích, gói hỗ trợ 70 tỷ euro của NATO không hoàn toàn là nguồn viện trợ mới.

Trong số này có khoản vay 30 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU) đã được thông qua trước đó và 40 tỷ euro còn lại sẽ đến từ các chương trình viện trợ quân sự song phương của Canada và các nước châu Âu trong NATO./.

Mỹ hỗ trợ Ukraine chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ phối hợp với nhà sản xuất Patriot để triển khai chương trình, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể sớm đưa dây chuyền vào hoạt động.