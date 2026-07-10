Hy Lạp bắt 3 nghi phạm đánh bom nhằm vào chính khách đảng cầm quyền

Cảnh sát chống khủng bố Hy Lạp ngày 10/7 đã bắt giữ 3 người liên quan đến loạt vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ mới cầm quyền tại thành phố Thessaloniki, miền Bắc nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo giới chức nước này, các vụ tấn công xảy ra rạng sáng 1/7, nhắm vào nhà riêng của một số thành viên đảng Dân chủ mới. Nạn nhân thiệt mạng là mẹ của bà Afroditi Nestora - ứng cử viên Quốc hội của đảng này.

Người phụ nữ 72 tuổi tử vong sau khi thiết bị nổ thô sơ gài dưới xe ôtô của bà Nestora phát nổ ngay trước lối vào khu chung cư. Bản thân bà Nestora bị bỏng, trong khi cha của bà cùng 2 cư dân khác trong tòa nhà bị thương.

Ngoài ra, 2 vụ tấn công khác trong cùng đêm nhằm vào nhà của các thành viên khác thuộc đảng cầm quyền gây hư hại tài sản nhưng không có thương vong.

Cảnh sát cho biết đã bắt một người đàn ông 29 tuổi tại Thessaloniki và một phụ nữ 26 tuổi trên đảo Crete, bị tình nghi trực tiếp liên quan đến vụ đánh bom tại nhà bà Nestora.

Một người đàn ông khác cũng bị bắt với cáo buộc che giấu và hỗ trợ hai nghi phạm trên tại căn hộ của mình.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis - đồng thời là lãnh đạo đảng Dân chủ mới - khẳng định việc bắt giữ các nghi phạm là câu trả lời của nhà nước đối với bạo lực chính trị.

Ông nhấn mạnh chính quyền đã thực hiện đúng cam kết đưa những kẻ đứng sau vụ tấn công ra trước công lý.

Loạt vụ bắt giữ mới nhất diễn ra chỉ hơn một tuần sau các cuộc tấn công gây chấn động tại Thessaloniki, đồng thời khơi dậy lại mối lo ngại về tình trạng bạo lực cực đoan tại Hy Lạp.

Quốc gia này từ lâu đã đối mặt với các vụ tấn công mang động cơ chính trị, đặc biệt từ thập niên 1970, khi nhiều nhóm cực đoan trong nước thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom quy mô nhỏ nhằm vào chính trị gia, cảnh sát hoặc các biểu tượng của quyền lực nhà nước.

Phần lớn các vụ tấn công kiểu này sử dụng thiết bị nổ tự chế, trong đó phổ biến là bom làm từ bình gas du lịch, thường gây thiệt hại về tài sản nhiều hơn là thương vong.

Tuy nhiên, những năm gần đây, xu hướng này đang có dấu hiệu nguy hiểm hơn khi liên tiếp xuất hiện các vụ nổ gây chết người và làm nhiều người bị thương.

Tháng 5/2025, một phụ nữ 38 tuổi tại Thessaloniki thiệt mạng khi quả bom mang theo phát nổ trên tay. Nhà chức trách cho rằng người này đang tìm cách đặt bom bên ngoài một ngân hàng.

Hai tháng sau, một quả bom khác phát nổ bên ngoài nhà của Chủ tịch Hiệp hội cai ngục Hy Lạp tại Thessaloniki, khiến 2 người bị thương nhẹ do kính vỡ.

Tại Athens, tháng Tư năm ngoái, một vụ đánh bom xảy ra gần trụ sở công ty đường sắt lớn nhất nước trong bối cảnh dư luận vẫn đang phẫn nộ vì tai nạn tàu hỏa năm 2023 khiến 57 người thiệt mạng.

Một nhóm cực đoan mới sau đó đã thừa nhận đứng sau vụ việc.

Trước đó, vào tháng 6/2024, một cảnh sát canh gác nhà của một thẩm phán cấp cao ở Athens đã bị thương trong vụ tấn công bằng bom xăng.

Giới chức Hy Lạp cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng, trong đó lực lượng chống khủng bố tập trung làm rõ liệu các nghi phạm bị bắt có liên hệ với những mạng lưới cực đoan lớn hơn hay không.

Vụ việc một lần nữa cho thấy bạo lực chính trị vẫn là thách thức an ninh nghiêm trọng đối với Hy Lạp, bất chấp nhiều nhóm khủng bố nội địa từng hoạt động mạnh trong thập niên 1980-1990 đã bị triệt phá./.

Hy Lạp: Tấn công nhằm vào nhà riêng của các quan chức, 1 người thiệt mạng Các vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của 3 nhân vật thuộc đảng cầm quyền Hy Lạp khiến ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương.