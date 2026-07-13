Pháp điều tra chống khủng bố sau khi phát hiện súng đạn gần giáo đường Do Thái

Viện Công tố chống khủng bố quốc gia (PNAT) của Pháp đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn cùng nhiều băng đạn trong một chiếc ôtô bị đánh cắp đỗ gần một giáo đường Do Thái ở thành phố Sarcelles, phía Bắc thủ đô Paris.

Tối 12/7, PNAT cho biết Cơ quan An ninh nội địa (DGSI) trước đó đã nhận được thông tin về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố mang động cơ Hồi giáo cực đoan nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Sarcelles, liên quan đến một chiếc xe hiệu Toyota.

Từ thông tin này, cảnh sát vùng Val-d'Oise đã xác định được chiếc xe khả nghi đỗ gần một rạp chiếu phim, cách giáo đường nói trên khoảng 500m.

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng trường kiểu Kalashnikov, một khẩu súng ngắn Beretta cùng nhiều băng đạn, tất cả đều đã được nạp đạn. Qua kiểm tra, chiếc xe được xác định là xe bị đánh cắp.

PNAT đã mở cuộc điều tra về nghi vấn liên quan đến hoạt động khủng bố và hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Vụ việc được giao cho Cơ quan An ninh nội địa (DGSI) chủ trì, phối hợp với lực lượng chống khủng bố, cảnh sát tư pháp quốc gia và cảnh sát vùng Val-d'Oise tiến hành điều tra.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết chiếc xe được phát hiện ở gần, nhưng không nằm ngay sát giáo đường Do Thái nói trên. Hiện vẫn chưa xác định được động cơ của vụ việc và cũng như chưa có nghi phạm nào được nhận diện.

Trong khi đó, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại Sarcelles, ông Moïse Kahloun, cho rằng đến thời điểm hiện nay chưa có căn cứ để khẳng định cộng đồng Do Thái là mục tiêu của vụ việc. Ông cũng cho biết khu vực được sơ tán chủ yếu nằm quanh rạp chiếu phim, cách giáo đường Do Thái chính của thành phố hơn 1km.

Nguồn tin cảnh sát cho biết nhà chức trách đang xem xét mọi khả năng và đã tăng cường bảo vệ các địa điểm nhạy cảm tại Sarcelles cũng như trên toàn tỉnh Val-d'Oise. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận cho rằng còn quá sớm để kết luận đây là một vụ khủng bố.

Trước đó, tối 11/7, sau khi nhận được cảnh báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, sơ tán khoảng 300 người tại khu vực có nhiều nhà hàng và rạp chiếu phim để phục vụ công tác rà phá bom mìn. Các chuyên gia không phát hiện chất nổ trong phương tiện.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đánh giá cao phản ứng nhanh của các cơ quan tình báo và cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng an ninh Pháp đã ngăn chặn 3 âm mưu tấn công.

Ông cũng nhắc lại vụ một hiến binh bị tấn công bằng dao dưới Khải Hoàn Môn hồi tháng 2, trong lúc diễn ra lễ tưởng niệm tại Mộ Chiến sỹ vô danh, như một minh chứng cho nguy cơ khủng bố mà nước Pháp đang phải đối mặt./.

Pháp bắt giữ hai anh em tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố bài Do Thái Khám xét xe của hai nghi phạm, cảnh sát phát hiện một khẩu súng bán tự động, một chai axít hydrochloric, giấy nhôm và một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng treo trên tựa đầu ghế lái.