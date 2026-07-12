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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đợt cải tổ chính phủ quan trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật.

Đài Trang
Bà Yulia Svyrydenko. (Ảnh: AA/TTXVN)
Bà Yulia Svyrydenko. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 12/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đợt cải tổ chính phủ quan trọng, trong đó ông đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Svyrydenko về những đóng góp trong thời gian qua, đồng thời cho biết đã đề xuất cho bà cơ hội dẫn dắt một lĩnh vực quan hệ mới và quan trọng.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng về những thay đổi trong chính phủ sắp tới và cho biết việc cải tổ chính phủ lần này là cần thiết để đảm bảo triển khai một số chiến lược quan trọng, trong đó có tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường an ninh khu vực biên giới.

Bà Svyrydenko cũng đã xác nhận việc từ chức thủ tướng và bày tỏ tự hào vì đã được lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử hiện đại Ukraine.

Bà Svyrydenko được bổ nhiệm tháng 7/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #cải tổ chính phủ Ukraine
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