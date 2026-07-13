Bồ Đào Nha: Hơn 120 người nhiễm norovirus sau giải bóng đá quốc tế

Giới chức y tế Bồ Đào Nha xác nhận 122 người đã nhiễm norovirus, một loại virus gây viêm dạ dày, khiến người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan rất cao.

Đợt bùng phát này xảy ra tại thành phố Caldas da Rainha, miền Trung nước này. Phần lớn ca bệnh có liên quan đến một giải bóng đá quốc tế dành cho thanh thiếu niên được tổ chức từ ngày 24/6-8/7.

Theo chính quyền thành phố Caldas da Rainha, kết quả xét nghiệm của Viện Y tế Quốc gia Doutor Ricardo Jorge cho thấy tất cả mẫu bệnh phẩm đều dương tính với norovirus nhóm II (Genogroup II), được xác định là tác nhân gây ra đợt bùng phát.

Trước đó, khoa cấp cứu của Bệnh viện Caldas da Rainha đã tiếp nhận hơn 60 bệnh nhân có các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, đau bụng và đau đầu.

Đến nay, khoảng 80 ca bệnh được xác định có liên quan đến giải bóng đá quốc tế dành cho thanh thiếu niên, do công ty Footmania tổ chức, tại hai thành phố Caldas da Rainha và Óbidos.

Sau khi ghi nhận các ca bệnh, cơ quan y tế công cộng và Cơ quan An toàn Thực phẩm và Kinh tế (ASAE) đã kiểm tra đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho giải đấu, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bề mặt để xét nghiệm.

Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện bằng chứng cho thấy nguồn lây bắt nguồn từ thực phẩm. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân.

Norovirus là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm dạ dày-ruột cấp và có khả năng lây lan rất nhanh.

Virus có thể truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc với bề mặt hoặc vật dụng bị nhiễm, cũng như qua việc sử dụng thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm, đặc biệt là hải sản sống và rau củ chưa được rửa sạch.

Trước mùa Hè năm nay, giới chức y tế Bồ Đào Nha đã cảnh báo thời tiết nắng nóng cùng các hoạt động ngoài trời, du lịch, tắm biển và tụ tập đông người làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh do virus đường tiêu hóa.

Hồi tháng Năm, một đợt bùng phát norovirus trên tàu du lịch Ambition, với hơn 1.700 người trên tàu, cũng đã khiến nhiều hành khách và thủy thủ đoàn phải cách ly khi tàu cập cảng Bordeaux (Pháp)./.

Pháp xác nhận ổ dịch norovirus trên tàu du lịch cập cảng Bordeaux Trường hợp này được cho là có thể liên quan đến một bệnh lý giống viêm dạ dày-ruột, trong bối cảnh khoảng 80 người xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa.