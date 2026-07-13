EU đẩy mạnh lưu trữ điện tái tạo để giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch

Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm giảm tình trạng lãng phí điện từ các nguồn tái tạo, tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng gia tăng.

Hiện, EU sản xuất lượng điện từ năng lượng tái tạo lớn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao. Khi sản lượng điện từ gió hoặc mặt trời giảm, hệ thống điện vẫn phải dựa vào các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo đảm nguồn cung.

Nhu cầu điện của châu Âu cũng đang tăng nhanh nhờ sự phổ biến của xe điện, hệ thống sưởi sử dụng bơm nhiệt và các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến việc mở rộng năng lực lưu trữ trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của EU.

Trước đó, ngày 26/6, các bộ trưởng năng lượng EU đã ký thỏa thuận ba bên đầu tiên về lưu trữ năng lượng, với sự tham gia của các quốc gia thành viên, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Theo đó, 22 nước cam kết bổ sung từ 30-35 GW công suất lưu trữ mới vào năm 2028, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt khoảng 200 GW vào năm 2030, so với khoảng 55 GW hiện nay.

Thỏa thuận đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ lưu trữ như pin, thủy điện tích năng, lưu trữ nhiệt và các giải pháp khác có khả năng tích trữ lượng điện tái tạo dư thừa để sử dụng khi nhu cầu tăng cao.

Các nước thành viên cũng cam kết tháo gỡ các rào cản về quy định, đơn giản hóa quy trình quy hoạch và cấp phép, đồng thời huy động cả nguồn vốn công và tư cho lĩnh vực này.

Mặc dù các cam kết không mang tính ràng buộc pháp lý, EU kỳ vọng việc mở rộng hệ thống lưu trữ sẽ giúp giảm lãng phí điện tái tạo, ổn định giá điện, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp./.

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