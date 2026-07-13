Kinh tế

Ôtô nhập khẩu lần đầu chiếm hơn 25% thị phần xe mới tại Hàn Quốc

Lần đầu tiên trong lịch sử, xe nhập khẩu chiếm hơn 25% thị phần ôtô mới tại Hàn Quốc, tạo sức ép lớn lên các hãng xe nội địa nhờ sự bùng nổ của các dòng xe xanh.

Nhật Hưng
Ôtô tại cảng ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ôtô tại cảng ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Xe nhập khẩu lần đầu tiên chiếm hơn 25% số ôtô chở khách đăng ký mới tại Hàn Quốc, phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn của các thương hiệu nước ngoài, đặc biệt ở phân khúc xe thân thiện với môi trường.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, số liệu do Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và Phân phối ôtô Hàn Quốc (KAIDA) và Hiệp hội Công nghiệp ôtô Hàn Quốc (KAMA) công bố ngày 12/7, trong tổng số 115.680 xe du lịch đăng ký mới trong tháng 5 có 29.860 xe nhập khẩu, tương đương 25,8% thị phần. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ xe nhập khẩu vượt mốc 25% tại thị trường Hàn Quốc.

Trong nửa đầu năm 2026, Tesla dẫn đầu doanh số xe nhập khẩu với 56.139 xe, tiếp theo là BMW (39.150 xe), Mercedes-Benz (20.776 xe) và BYD (11.675 xe). Đáng chú ý, BYD nổi lên là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh, với doanh số tháng 6 đạt 4.652 xe.

Theo giới chuyên gia, đà tăng của xe nhập khẩu chủ yếu được thúc đẩy bởi danh mục xe điện và xe hybrid ngày càng đa dạng. Hiện khoảng 62% mẫu xe nhập khẩu bán tại Hàn Quốc là xe thân thiện với môi trường, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ khoảng 37% của các mẫu xe do các hãng trong nước sản xuất.

Giới phân tích nhận định các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc cần đẩy nhanh phát triển và đa dạng hóa các dòng xe điện, xe hybrid để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường nội địa, trong bối cảnh xe nhập khẩu tiếp tục mở rộng thị phần nhờ danh mục sản phẩm phong phú và đáp ứng tốt hơn xu hướng tiêu dùng xanh.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thị phần xe nhập khẩu tại Hàn Quốc #Xu hướng xe xanh và điện tử #Đối thủ cạnh tranh trong ngành ôtô #Tăng trưởng thương hiệu xe nhập khẩu #Ảnh hưởng của xe điện và hybrid Hàn Quốc
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