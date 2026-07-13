Chứng khoán châu Á lao dốc do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

Sáng 13/7, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đã đẩy phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu là đà giảm sâu của thị trường Seoul (Hàn Quốc).

Chỉ số Kospi của Seoul (Hàn Quốc) giảm tới 5,0% xuống 7.104,14 điểm. Áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ tiếp tục đè nặng lên thị trường sau nhiều tuần biến động, xuất phát từ lo ngại định giá nhóm này đang ở mức quá cao và những hoài nghi về lượng vốn khổng lồ đổ vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà giảm của Kospi bị kéo ghì bởi cú lao dốc 10% của "ông lớn" chip SK hynix. Tính từ thời điểm lập đỉnh kỷ lục vào tháng trước, vốn hóa của "gã khổng lồ" này đã bốc hơi khoảng 1/3.

Đáng chú ý, mức giảm này diễn ra bất chấp việc cổ phiếu SK hynix từng tăng vọt gần 13% trong phiên chào sàn tại New York sau đợt phát hành cổ phiếu thu về mức kỷ lục 26,5 tỷ USD. Đối thủ cùng ngành là Samsung Electronics cũng chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 6%.

Tại Tokyo, sắc đỏ tiếp tục hiện diện khi chỉ số Nikkei 225 giảm 1,1% xuống 67.786,86 điểm. Hai hãng công nghệ lớn của Nhật Bản là Advantest và Tokyo Electron đều giảm hơn 1%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Compossite trên sàn Thượng Hải giảm 0,8% xuống 3.963,83 điểm, Singapore, Wellington và Jakarta cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Trái lại, các sàn giao dịch Hong Kong tăng 0,7% lên 24.334,14 điểm, Đài Bắc và Manila đi ngược dòng thành công.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá mạnh mẽ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay để kiềm chế lạm phát do chiến tranh.

Đồng USD tiếp tục gây sức ép cho đồng yen Nhật, tăng vọt lên mức 162,06 yen/USD so với mức 161,72 yen/USD vào cuối tuần trước. Đồng euro giảm xuống 1,1395 USD/euro, trong khi đồng bảng Anh giảm 1,3380 USD/bảng.

Hiện tại, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tuần này để đánh giá triển vọng thực sự của ngành AI. Tuần này, thị trường sẽ đón nhận các báo cáo từ tập đoàn chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), hãng sản xuất thiết bị bán dẫn ASML (Hà Lan), cùng loạt ngân hàng lớn ở Phố Wall như JP Morgan, Bank of America và Goldman Sachs.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 30,17 điểm (1,65%) xuống 1.798,37 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 9,58 điểm (3,15%) xuống 294,05 điểm./.

Căng thẳng Mỹ-Iran làm chao đảo chứng khoán châu Á Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,1% xuống 66.819,05 điểm. Còn ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 5,4% xuống 7.246,79 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong các thị trường lớn của khu vực.

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