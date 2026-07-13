Giá dầu tăng vọt khiến lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2025

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên 4,24%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,59%.

Diễn biến này bắt nguồn từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang khiến giá dầu Brent tăng vọt hơn 4%, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ phải nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát leo thang.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, thị trường gần như tin chắc rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng Chín tới, trong khi một tuần trước khả năng này mới được đánh giá khoảng 66%. Các chuyên gia cho biết tình hình hiện nay khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Chuyên gia Kenneth Crompton từ National Australia Bank nhận định, dù xung đột chưa căng thẳng bằng hồi tháng Ba, nhưng các cuộc tấn công mới liên quan đến Iran và các vụ tấn công nhằm vào năng lực lọc dầu của Nga đang khiến thị trường nhạy cảm hơn trước bất kỳ thông tin nào.

Trong khi đó, chuyên gia Damien McColough từ Westpac Banking Corp dự báo nếu các số liệu lạm phát sắp công bố cao hơn kỳ vọng, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa trong những ngày tới.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này là số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, những thước đo lạm phát trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 27-28/7.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh kể từ khi nhậm chức để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách lãi suất.

Trong khi đó, chuyên gia Damien McColough tại Westpac Banking Corp., nhận định lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể tiếp tục tăng nếu số liệu lạm phát cao hơn dự báo.

Ông cũng cho rằng về trung hạn, nhà đầu tư nên bán ra khi giá trái phiếu phục hồi do bất ổn liên quan đến Mỹ và Iran có thể kéo dài, dù kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sức chống chịu./.

Giá dầu tăng hơn 4% khi xung đột Mỹ-Iran leo thang trở lại Chiều phiên giao dịch ngày 13/7, giá dầu Brent tăng 3,10 USD, tương đương 4,08%, lên 79,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,95 USD, tương đương 4,11%, lên 74,36 USD/thùng.