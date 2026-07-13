VN-Index "bốc hơi" 28 điểm phiên đầu tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường chứng khoán ngày 13/7 chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng khiến các chỉ số đồng loạt giảm sâu. VN-Index mất gần 28 điểm, lùi về sát mốc 1.800 điểm, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,8 điểm xuống 1.800,54 điểm; HNX-Index giảm 11,86 điểm xuống 291,9 điểm. Thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 546 mã giảm, trong khi chỉ có 171 mã tăng. Riêng rổ VN30 có tới 27 mã giảm và chỉ 3 mã tăng.

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 728 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.900 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 89 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.600 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm lao dốc mạnh. Lực cầu xuất hiện vào cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm nhưng không đủ để đảo chiều.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VHM, VCB, VIC và CTG là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 10,46 điểm. Ngược lại, BSR, VPL, CRV và MSB là số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh, góp phần nâng chỉ số khoảng 0,87 điểm.

Trên sàn HNX, chỉ số cũng giảm mạnh dưới tác động của các cổ phiếu như THD, KSF, NVB và MBS.Xét theo nhóm ngành, dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 3,86%, chịu tác động từ các mã FOX, VNZ, CTR và SGT.

Tiếp đến là nhóm tài chính giảm 2,2% và nhóm nguyên vật liệu giảm 2,03%, với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, VPB, HPG, GVR, MSR và DGC đồng loạt đi xuống.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng là điểm sáng hiếm hoi khi duy trì sắc xanh nhờ BSR, PVS, PVT và PVP tăng giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu VBB thu hút sự quan tâm của dòng tiền trước thời điểm chuyển niêm yết từ UPCOM sang HOSE vào ngày 14/7. Vietbank sẽ đưa hơn 1,07 tỷ cổ phiếu lên giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại bán ròng hơn 261 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã CTG, HPG, VPB và VCB. Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 3 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã MBS, SHS, PVS và C69.

Khép lại phiên giao dịch, sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực bán gia tăng. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên giúp các chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm, VN-Index vẫn lùi về mốc 1.800 điểm.

Diễn biến dòng tiền, hoạt động của khối ngoại và khả năng giữ vững vùng hỗ trợ này sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi trong các phiên giao dịch tới./.

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