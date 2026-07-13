Hàn Quốc kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch tự động đối với chỉ số KOSPI

Ngày 13/7, nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế ngắt mạch thị trường đối với chỉ số KOSPI trong bối cảnh giá các cổ phiếu công nghệ giảm mạnh.

Đây là biện pháp tạm ngừng giao dịch tự động khi thị trường hoặc một cổ phiếu biến động giá quá mạnh (thường là lao dốc) nhằm ngăn chặn tâm lý bán tháo hoảng loạn.

Tính đến 13h35 theo giờ địa phương (11h35 theo giờ Việt Nam) cùng ngày, chỉ số KOSPI đã giảm 594,97 điểm, tương đương 7,96%, xuống 6.880,97 điểm, trong khi chỉ số KOSDAQ giảm 36,06 điểm, tương đương 4,31%, xuống 801,37 điểm.

Trước bối cảnh đó, sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch tự động đối với chỉ số KOSPI, sau đợt bán tháo hoảng loạn các cổ phiếu công nghệ lớn như Samsung Electronics và SK hynix.

Cơ chế ngắt mạch thị trường cấp 1 đã được kích hoạt đối với KOSPI sau khi chỉ số này giảm hơn 8% trong hơn 1 phút. Cơ chế ngắt mạch được kích hoạt theo từng giai đoạn khi chỉ số KOSPI hoặc KOSDAQ giảm ở các mức 8%, 15% và 20%.

Tình trạng bán tháo hoảng loạn xảy ra do các diễn biến mới trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cùng với tuyên bố của Tehran về việc phong tỏa eo biển Hormuz, kéo theo sự suy giảm nghiêm trọng tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Mặc dù SK hynix đã niêm yết trên sàn NASDAQ (Mỹ), các “gã khổng lồ” công nghệ như Samsung Electronics vẫn phải đối mặt với áp lực bán tháo mạnh do lo ngại lợi nhuận của ngành công nghệ có thể đã đạt đỉnh.

Cổ phiếu của Samsung Electronics và SK hynix đã giảm mạnh lần lượt hơn 9% và 13% trong phiên giao dịch chiều cùng ngày./.

Chứng khoán châu Á lao dốc do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Tại Tokyo, sắc đỏ tiếp tục hiện diện khi chỉ số Nikkei 225 giảm 1,1% xuống 67.786,86 điểm. Hai hãng công nghệ lớn của Nhật Bản là Advantest và Tokyo Electron đều giảm hơn 1%.