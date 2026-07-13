EU nhập khẩu LNG từ Nga ở mức cao kỷ lục trước lệnh cấm

Theo số liệu do Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 13/7, các quốc gia thành viên khối này đã nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cao kỷ lục từ nhà máy Yamal của Nga trong nửa đầu năm nay, trước khi lệnh cấm nguồn cung từ Nga chính thức có hiệu lực vào năm tới.

Số liệu từ công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1-6 năm nay, các nước EU đã nhập khẩu 136 chuyến tàu chở tổng cộng 9,97 triệu tấn LNG từ nhà máy Yamal, tăng 16% về sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự án Yamal LNG, nằm ở vùng Tây Bắc Cực của Nga, do tập đoàn tư nhân Novatek của Nga kiểm soát. Ngoài ra, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn TotalEnergies của Pháp cũng nắm giữ cổ phần tại đây.

Theo phân tích từ tổ chức vận động Urgewald, có đến hơn 97% sản lượng giao hàng của nhà máy Yamal trong nửa đầu năm nay được chuyển đến các cảng của EU.

Urgewald nhấn mạnh rằng châu Âu đang hấp thụ gần như toàn bộ sản lượng từ một trong những dự án LNG có tầm quan trọng chiến lược nhất của Nga.

Tổ chức này ước tính các khoản mua LNG của EU từ nhà máy Yamal trong giai đoạn từ tháng 1-6 trị giá khoảng 5,96 tỷ euro (tương đương 6,82 tỷ USD). Trong đó, ba điểm đến tiếp nhận lượng hàng lớn nhất là Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha.

EU đã cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga. Lộ trình cấm được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm giúp các doanh nghiệp có thời gian tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Từ tháng Tư, EU đã cấm nhập khẩu LNG của Nga theo các hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, các hoạt động nhập khẩu theo hợp đồng dài hạn vẫn được phép tiếp tục cho đến ngày 1/1/2027.

Bên cạnh đó, hạn chót để chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống là tháng 9/2027.

Việc tiếp nhận các chuyến hàng từ Yamal cho thấy châu Âu đang tăng cường nhập khẩu khí đốt của Nga trong năm nay.

Theo Cơ quan Hợp tác các Cơ quan Quản lý Năng lượng của EU, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga qua đường ống vào EU đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1-5/2026, trong khi lượng LNG nhập khẩu từ Nga cũng tăng 11%.

Cơ quan này lý giải nguyên nhân cho sự gia tăng này là do các công ty đang đẩy mạnh mua tích trữ trước khi lệnh cấm của EU có hiệu lực, và EU đã cấm hoạt động chuyển tải LNG của Nga kể từ năm 2025. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn sản lượng khí đốt sẽ ở lại châu Âu thay vì được vận chuyển tiếp sang các quốc gia khác./.

EU đối mặt thách thức nạp đầy dự trữ khí đốt trước mùa Đông Theo Cơ quan Hợp tác các cơ quan quản lý năng lượng của EU, các kho dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt 28% công suất tính đến ngày 1/4, thời điểm bắt đầu mùa bơm bổ sung khí, mức thấp nhất trong 4 năm.