Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 1 tỷ USD tái thiết Gaza

Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/7 thông báo các nhà tài trợ châu Âu đã cam kết khoảng 1 tỷ USD (gần 900 triệu euro) để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại Dải Gaza sau cuộc xung đột kéo dài.

Phát biểu trước thềm hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Brussels (Bỉ), Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suica cho biết gói hỗ trợ sẽ được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát do xung đột gây ra và khôi phục các dịch vụ thiết yếu như cấp nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải.

Theo bà Suica, điều quan trọng hiện nay là tạo điều kiện để nguồn hỗ trợ có thể đến được với người dân Gaza. Bà cho biết các nhà tài trợ mong muốn sớm triển khai giai đoạn phục hồi ban đầu, song nhấn mạnh việc Hamas giải giáp là điều kiện cần thiết để tiến tới công cuộc tái thiết quy mô lớn.

Tham gia gói hỗ trợ lần này có Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, cùng Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Theo giới chức Liên minh châu Âu, gói hỗ trợ cũng bao gồm một phần các khoản viện trợ đã được cam kết trước đó dành cho Gaza.

Ủy ban châu Âu cho biết trong chuyến thăm Israel gần đây, bà Suica đã đạt được thỏa thuận với phía Israel về các bước triển khai hai dự án lớn trong lĩnh vực quản lý nước và xử lý chất thải tại Gaza.

Hội nghị tại Brussels có sự tham dự của Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa cùng đại diện Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cơ quan được thành lập nhằm hỗ trợ chuẩn bị cho giai đoạn hậu xung đột ở Gaza.

Theo bà Suica, sự tham gia của phía Mỹ sẽ góp phần tăng cường phối hợp giữa các bên trong quá trình phục hồi và tái thiết vùng lãnh thổ này.

Ngoài việc thảo luận các kế hoạch hỗ trợ Gaza, hội nghị cũng đánh giá tiến trình cải cách của Chính quyền Palestine, một trong những điều kiện để tiếp tục nhận hỗ trợ quốc tế.

Theo Liên hợp quốc, nhu cầu nhân đạo tại Gaza vẫn ở mức rất lớn. Công cuộc tái thiết được dự báo sẽ kéo dài nhiều năm và cần tới hàng chục tỷ USD, trong bối cảnh khu vực vẫn thiếu nghiêm trọng vật liệu xây dựng và thiết bị phục vụ dọn dẹp đống đổ nát.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10/2025 sau 2 năm xung đột. Tuy nhiên, giai đoạn hai của thỏa thuận, trong đó có việc Hamas giải giáp và Israel từng bước rút quân khỏi Gaza, vẫn rơi vào bế tắc trong nhiều tháng qua./.

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Gaza Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Palestine Nguyễn Nam Dương nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Gaza trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của Việt Nam.

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