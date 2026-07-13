Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Ngày 13/7, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào châu Âu.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng đối với động thái trên.

Cụ thể, Brussels thông báo lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể của Nga, trong khi London bổ sung 24 tên vào “danh sách đen.” Chính phủ Anh cho biết đây là gói trừng phạt chung đầu tiên với Liên minh châu Âu trong lĩnh vực mạng.

Theo một số nguồn tin, trong số những người bị đóng băng tài sản và cấm thị thực có các sỹ quan cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga, một số công ty tư nhân và người tấn công mạng vì đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng kéo dài nhiều năm qua nhằm vào các bộ ngành chính phủ và hạ tầng trọng yếu như các nhà máy điện kể từ năm 2010.

Hội đồng châu Âu ra tuyên bố cho biết các cuộc tấn công mạng diễn ra tại ít nhất 9 nước thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Ba Lan, CH Cyprus, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan, cùng một số quốc gia khác và các đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức triệu tập Đại sứ Nga tại Berlin để phản đối các cuộc tấn công mạng.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo nước này cũng sẽ triệu tập Đại sứ Nga trong những ngày tới về việc trên.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Barrot nói rõ Pháp sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công mạng, theo quyết định của Liên minh châu Âu./.

EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng nhiều lĩnh vực mới Liên minh châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng các biện pháp hạn chế sang năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên đưa ngành thủy sản vào diện bị ảnh hưởng.

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