Liên minh châu Âu bác thông tin sẽ áp dụng "hộ chiếu Internet"

Ủy ban châu Âu (EC) vừa bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp dụng "hộ chiếu Internet" để kiểm soát quyền truy cập hoặc cấm sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

Ủy ban châu Âu khẳng định đây là những thông tin sai lệch xuất phát từ việc chưa hiểu đúng về kế hoạch triển khai ứng dụng xác minh độ tuổi trực tuyến.

Thời gian gần đây trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với hàng triệu lượt xem cho rằng người dùng tại Liên minh châu Âu sẽ phải xuất trình "hộ chiếu Internet" thì mới được truy cập mạng.

Một số bài viết còn khẳng định Brussels sẽ cấm VPN nhằm ngăn người dùng vượt qua hệ thống xác minh. Trước những thông tin thất thiệt này, Ủy ban châu Âu cho rằng các thông tin trên có thể xuất phát từ việc người dân hiểu chưa đúng về ứng dụng xác minh độ tuổi đang được Liên minh châu Âu phát triển nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung và dịch vụ trực tuyến không phù hợp với lứa tuổi. Ứng dụng dự kiến được triển khai vào cuối năm nay và có thể được tích hợp vào “Ví nhận dạng số châu Âu” của các nước thành viên.

Để kích hoạt ứng dụng, người dùng chỉ cần xác minh độ tuổi một lần bằng giấy tờ tùy thân hợp lệ như hộ chiếu hoặc căn cước công dân. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ cho phép những người dùng đủ độ tuổi được sử dụng dịch vụ trực tuyến mà không tiết lộ những thông tin cá nhân khác như họ tên, ngày sinh hay số giấy tờ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cơ chế này tương tự như việc xuất trình giấy tờ chứng minh đủ tuổi khi mua đồ uống có cồn. Mục tiêu của hệ thống là bảo vệ trẻ vị thành niên nhưng vẫn bảo đảm quyền riêng tư của người dùng.

Mặc dù vậy, một số ý kiến cho rằng việc yêu cầu xác minh danh tính trước khi truy cập một số dịch vụ trực tuyến có thể mở đường cho hành động kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động trên Internet.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ nhận định trên và khẳng định ứng dụng chỉ nhằm ngăn người dưới 18 tuổi tiếp cận các nội dung có hại, đồng thời chỉ xác minh độ tuổi chứ không thu thập hay chia sẻ thông tin cá nhân.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng phủ nhận thông tin cho rằng Liên minh châu Âu sẽ cấm VPN. Theo cơ quan này, tin đồn xuất phát từ một tài liệu nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu Nghị viện châu Âu (EPRS) công bố hồi đầu năm, trong đó đề cập VPN có thể được sử dụng để vượt qua các hệ thống xác minh độ tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là tài liệu tham khảo phục vụ các nghị sỹ và nhân viên Nghị viện châu Âu (EP), không phải đề xuất hay chính sách chính thức của Liên minh châu Âu.

Ủy viên châu Âu phụ trách Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ Henna Virkkunen cũng khẳng định mục tiêu của Liên minh châu Âu là tăng cường hiệu quả các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chứ không phải cấm VPN.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Liên minh châu Âu vẫn cam kết duy trì một môi trường Internet tự do và cởi mở, đồng thời nâng cao mức độ an toàn cho trẻ em khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến./.

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