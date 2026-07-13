Pháp tạm dừng một số lò phản ứng hạt nhân do nắng nóng kéo dài

Tập đoàn năng lượng nhà nước Pháp EDF đã tạm thời dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và có thể phải giảm công suất vận hành tại 7 lò khác do đợt nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại nước này.

EDF cho biết biện pháp này nhằm tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, tránh xả nước có nhiệt độ quá cao ra các con sông vốn đang ấm lên do thời tiết cực đoan.

Các nhà máy điện hạt nhân của Pháp sử dụng nước sông để làm mát lò phản ứng trước khi đưa lượng nước đã được làm nóng trở lại môi trường. EDF khẳng định việc tạm dừng các lò phản ứng không liên quan đến nguy cơ an toàn hạt nhân.

Một người phát ngôn của EDF cho biết: “Các lò phản ứng vẫn có khả năng vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao. Những giới hạn này được đặt ra nhằm bảo vệ hệ sinh thái dưới nước, bao gồm hệ động thực vật tại các con sông.”

Theo EDF, lịch trình dừng hoạt động có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thời tiết. Dự kiến tổ máy tại Bugey sẽ ngừng đến ngày 19/7, Golfech đến ngày 22/7 và Chooz đến ngày 25/7. Ngoài 3 lò phản ứng trên, 7 lò khác có thể phải điều chỉnh công suất trong ngày để đáp ứng các yêu cầu môi trường.

Bộ Kinh tế Pháp cuối tuần qua cũng ban hành một ngoại lệ tạm thời đối với giới hạn nhiệt độ nước tại khu vực sông Rhône gần nhà máy Bugey, nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện, có hiệu lực đến ngày 20/7.

Đây là lần thứ hai trong những tuần gần đây EDF phải giảm hoạt động một số lò phản ứng do nắng nóng cực đoan. Trước đó, một đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 cũng khiến tập đoàn này phải thực hiện các biện pháp tương tự.

Trước nguy cơ biến đổi khí hậu làm gia tăng các đợt nắng nóng, EDF đang triển khai kế hoạch thích ứng trị giá khoảng 8,7 tỷ euro trong 15 năm tới nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các hệ thống năng lượng, bao gồm điện hạt nhân, thủy điện và mạng lưới điện tại các vùng hải đảo.

Kế hoạch này bao gồm các giải pháp cải thiện khả năng vận hành của nhà máy hạt nhân trong điều kiện nhiệt độ cực đoan, quản lý nguồn nước hiệu quả hơn và tăng cường độ bền của hệ thống điện trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt./.

Số ca tử vong do nắng nóng tăng 30% tại Pháp và Bỉ Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy có thêm 2.025 người tử vong trong tuần từ ngày 22-28/6. Số ca tử vong tại nhà tăng 91% so với tuần trước đó.

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