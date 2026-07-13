Đoàn cứu hộ Việt Nam hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo tại Venezuela

Sau khi Venezuela hứng chịu trận động đất kép gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã cử đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, cùng 10 chó nghiệp vụ và nhiều trang thiết bị chuyên dụng sang hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ nhân đạo.

Dù thời gian chuẩn bị gấp rút và điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt, đoàn công tác đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại để tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ người dân địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã phối hợp tìm kiếm, đưa ra và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình cùng chính quyền Venezuela; xác định thêm 46 vị trí có nạn nhân để lực lượng địa phương tiếp tục xử lý.

Ngoài ra, đoàn còn bàn giao 5,6 tấn hàng cứu trợ thiết yếu, đóng góp và ủng hộ 15.000 USD, đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 132 người dân bị ảnh hưởng bởi động đất.

Bắt đầu bằng mệnh lệnh từ trái tim, tinh thần sẻ chia và được thực hiện bằng ý chí và tình người, tại Venezuela, giữa những đổ nát sau thảm họa, cán bộ, chiến sỹ Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, sẻ chia mất mát với người dân nước bạn.

Họ coi nỗi đau của người dân Venezuela như nỗi đau của chính mình, họ chạy đua với thời gian trong cuộc chiến giành lại hy vọng, để làm vơi đi những nỗi đau thương. Đó là ý chí Việt Nam - bản lĩnh, trách nhiệm và lòng nhân ái được tôi luyện qua mỗi nhiệm vụ quốc tế./.