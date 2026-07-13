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Quân nhân thủy quân lục chiến lái xe gây tai nạn thảm khốc tại Chile

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi một quân nhân thủy quân lục chiến được cho là mất lái khiến ôtô lao lên vỉa hè đâm vào đám đông tại một khu chợ ở thành phố Viña del Mar.

Diệu Hương

Ngày 12/7, cảnh sát Chile thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi một ôtô lao lên vỉa hè rồi đâm vào đám đông cùng ngày tại khu chợ Caupolicán ở thành phố ven biển Viña del Mar, miền Trung Chile.

Lái xe được xác định là quân nhân lực lượng Thủy quân lục chiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Gómez Carreño, cách thủ đô Santiago khoảng 120 km về phía Tây.

Đại tá Jorge Guaita, thuộc Sở Cảnh sát Viña del Mar, cho biết nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra và nhiều khả năng tài xế đã mất lái khiến chiếc xe lao lên vỉa hè và đâm vào nhiều người đang có mặt bên ngoài khu chợ.

Tài xế đã bị bắt giữ và những lời khai ban đầu cho thấy chiếc xe đã chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia.

Theo nhận định ban đầu, mặt đường trơn do mưa phùn có thể là một trong những yếu tố khiến người này mất lái.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Theo chính quyền địa phương, phần lớn người thiệt mạng được cho là các tiểu thương đang buôn bán tại khu chợ, nơi có nhiều quầy hàng thực phẩm, rau củ, trái cây và hàng tiêu dùng.

Trong khi đó Lực lượng Hải quân Chile xác nhận tài xế là một hạ sỹ quan thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, đang ngoài giờ làm nhiệm vụ và điều khiển xe cá nhân khi xảy ra vụ việc.

Tổng thống Chile José Antonio Kast gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, nhấn mạnh đây là thảm kịch gây đau buồn cho cả đất nước và cho biết các cơ quan chức năng đang tập trung hỗ trợ người bị ảnh hưởng cũng như xác định đầy đủ trách nhiệm liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lao xe #Chile #Tài xế #Quân nhân Chile
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