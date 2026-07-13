Mỹ-Iran mở rộng đối đầu, căng thẳng lan khắp vùng Vịnh

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết một vài cuộc tấn công đã được tiến hành trong ngày 12/7 nhằm vào các hệ thống tên lửa và phòng không, cũng như các tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một vài địa điểm xung quanh eo biển Hormuz để làm suy giảm thêm khả năng tấn công của Iran đối với các tàu vận tải thương mại.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận hơn 10 vật thể đã tấn công vào đảo Qeshm của nước này tại eo biển Hormuz. Thống đốc Qeshm Hossein Amir Teymouri cho hay cuộc tấn công diễn ra từ chiều 12/7 theo giờ địa phương và tất cả đều nhằm vào các mục tiêu quân sự, song không có thương vong.

Cùng ngày, hãng tin Mehr dẫn lời giới chức địa phương xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ tại miền Nam nước này. Những nạn nhân đều là nhân viên của nhà mạng viễn thông Hamrahe-Aval đang thực hiện nhiệm vụ khôi phục thông tin liên lạc.

Đáp trả, quân đội Iran cùng ngày đã sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) để tấn công các khu vực phóng tên lửa của Mỹ tại Kuwait.

Theo hãng tin Fars, các đơn vị IRGC đã tấn công một bệ phóng tên lửa đất đối đất HIMARS của Mỹ tại Kuwait trong một chiến dịch chính xác bằng UAV đồng thời khẳng định toàn bộ các tổ hợp tên lửa sẵn sàng tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận 3 "trạm kiểm soát biên giới trên đất liền" ở phía Bắc và một giàn khoan ngoài khơi của Công ty Dầu khí Kuwait đã bị hư hại, với một công nhân giàn khoan bị thương.

Tại Qatar, Bộ Nội vụ nước này thông báo 3 người, bao gồm một trẻ em, đã bị thương do các mảnh đạn từ việc đánh chặn các cuộc tấn công của Iran.

Tại Jordan, 3 tên lửa của Iran đã đánh trúng các khu vực trên khắp nước này, gây ra thiệt hại nhỏ nhưng không có thương vong. Cảnh báo tên lửa cũng vang lên ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman đã triệu Đại sứ Iran tại nước này để trao công hàm phản đối chính thức về các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào những mục tiêu tại tỉnh Musandam và Al Wusta của Oman.

Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang nghiêm trọng và các cuộc đối đầu quân sự mới bùng phát tại vùng Vịnh. Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh hành động leo thang hơn nữa và thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Pakistan hối thúc Mỹ và Iran thực hiện các bước đi ngay lập tức hướng tới giảm leo thang và duy trì các cam kết của mình theo Bản ghi nhớ Islamabad./.

Thỏa thuận Mỹ-Iran đổ vỡ, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran nhanh chóng đối mặt thử thách khi các hoạt động quân sự tái diễn, làm gia tăng căng thẳng tại Eo biển Hormuz và phủ bóng lên triển vọng ổn định khu vực.