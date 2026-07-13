Israel khám xét đồng loạt, triệt phá đường dây buôn vũ khí và ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng 13/7, cảnh sát Israel đã đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm trên cả nước, bắt giữ hàng chục đối tượng bị nghi liên quan đến các đường dây buôn bán vũ khí và ma túy sau một chiến dịch điều tra bí mật kéo dài do đơn vị chống tội phạm quốc gia Lahav 433 thực hiện.



Cảnh sát cho biết cảnh sát ngầm mang mật danh "Nomad" là người đầu tiên thuộc cộng đồng người Bedouin được triển khai trong các chiến dịch của Lahav 433 nhằm thâm nhập các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Trong nhiều tháng hoạt động bí mật, "Nomad" đã tạo dựng lòng tin trong giới tội phạm, trực tiếp tham gia hàng chục giao dịch mua bán có kiểm soát để thu thập chứng cứ.

Kết quả điều tra đã làm rõ vai trò của hàng chục nghi phạm, trong đó có 20 đối tượng được xác định là mục tiêu trọng điểm của lực lượng thực thi pháp luật.



Các nhà điều tra cho biết chiến dịch đã giúp lực lượng chức năng thâm nhập sâu vào mạng lưới tội phạm, ghi lại các giao dịch bất hợp pháp và thu thập khối lượng lớn chứng cứ phục vụ công tác truy tố.



Sáng 13/7, chiến dịch chuyển sang giai đoạn công khai với các cuộc khám xét và bắt giữ đồng loạt tại nhiều địa phương, gồm Rahat, Tel Sheva, Bir Hadaj, Arad, Dimona, Eilat và khu vực Đông Jerusalem.

Chiến dịch do Đơn vị Etgar thuộc Lahav 433 chỉ huy, với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát, lực lượng Cảnh sát Biên phòng, đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ Yamam, các đơn vị đặc nhiệm, Lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng cảnh sát các quận Jerusalem và miền Nam Israel.



Cảnh sát Israel đánh giá đây là một trong những chiến dịch điều tra ngầm phức tạp nhất trong những năm gần đây. Quá trình phá án bao gồm nhiều tháng thâm nhập bí mật, sử dụng các biện pháp đánh lạc hướng nghiệp vụ, ghi nhận các giao dịch mua bán vũ khí và ma túy quy mô lớn, cũng như thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.



Giới chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều nghi phạm bị bắt giữ trong thời gian tới khi các chứng cứ mới được làm rõ.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ giáng đòn mạnh vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức, vốn bị xem là nguồn cung cấp vũ khí trái phép và ma túy cho nhiều khu vực tại Israel./.

Châu Âu triệt phá đường dây buôn người và ma túy xuyên quốc gia Việc điều tra đường dây tội phạm được khởi động từ tháng 10/2022, sau khi một thuyền chở người di cư Algeria bị đắm trên đường sang Tây Ban Nha khiến 12 người thiệt mạng.