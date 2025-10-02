Dấu hiệu của sạt lở đất, những điều nên và không nên để phòng, tránh sạt lở

Vết nứt mới trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc; cây cối, hàng rào, các cọc xung quanh mái dốc bị đổ nghiêng; xuất hiện rò rỉ tạo dòng nước chảy trên bề mặt mái dốc là một số dấu hiệu của sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ra sạt lở đất trên sườn dốc hay ven sông, suối, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Một số dấu hiệu giúp sớm nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất gồm: Xuất hiện vết nứt mới trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc; Cây cối, hàng rào, các cọc xung quanh mái dốc bị đổ nghiêng; Xuất hiện rò rỉ tạo dòng nước chảy trên bề mặt mái dốc; Cây trồng, rau màu và lớp đất bề mặt của mái dốc bị xói, rửa trôi; Mưa nhiều ngày hoặc mưa lớn tập trung trong vài tiếng đồng hồ; Mặt đất, mặt đường phồng rộp lên; Khi nghe thấy tiếng rơi với âm thanh tăng dẫn của đất đá, tức là sạt lở đất sắp xảy ra./.