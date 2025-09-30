Tài xế kể lại giây phút hô hoán cứu người trong vụ sạt lở đất ở Sa Pa

Khoảng 19h30’ ngày 29/9, trên quốc lộ 4D đoạn Ô Quý Hồ (thị xã Sa Pa, Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 5 ô tô bị vùi lấp, trong đó 3 xe hư hỏng nặng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Bản tin 60s ngày 30/9/2025 gồm những nội dung sau:

Tài xế kể lại giây phút cứu người trong vụ sạt lở ở Sa Pa.

Lũ sông Hồng dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nặng chỉ sau một đêm.

Số lượng người chết, mất tích và các ngôi nhà bị hư hỏng do bão Bualoi.

Lý giải nguyên nhân lốc xoáy liên tiếp sau bão Bualoi.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo thủ đoạn sử dụng áo giả thắt dây an toàn.

Israel xin lỗi Qatar sau vụ không kích gây tranh cãi.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Venezuela cảnh báo khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp trước sức ép từ Mỹ./.