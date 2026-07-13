Trung Quốc: Thẩm Dương nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất do bão Bavi

Sáng 13/7, thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo lũ và ứng phó lũ khẩn cấp lên cao nhất khi cơn bão nhiệt đới Bavi di chuyển về phía Bắc mang theo những trận mưa lớn.



Cơ quan khí tượng thành phố dự báo mưa từ bão Bavi sẽ tiếp tục trút xuống Thẩm Dương đến hết ngày 14/7, lượng mưa tích lũy từ 60 - 160 mm. Mưa lớn đã đổ xuống khu vực trung tâm Liêu Ninh từ 20h00 ngày 12/7.

Chính quyền Liêu Ninh đã tạm đóng cửa trường học và doanh nghiệp vào ngày 13/7 tại 5 thành phố cấp tỉnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt.



Tại Thẩm Dương, mưa lớn đã gây ngập úng trên nhiều tuyến đường ở các quận nội thành. Một số lối vào ga tàu điện ngầm đã tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn. Mực nước các con sông lớn, trong đó có Liêu Hà, Hỗn Hà, Thái Tử, đã dâng cao đáng kể.



Tính đến sáng cùng ngày, 13 thành phố ở Liêu Ninh đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ. Tổng cộng 171.412 cư dân đã được sơ tán.



Tập đoàn Đường sắt Thẩm Dương đã điều chỉnh lịch trình tàu và tạm ngừng nhiều chuyến từ 20h00 ngày 12/7 đến 10h00 ngày 13/7 để đảm bảo an toàn.

Hành khách được khuyến cáo kiểm tra thông tin cập nhật qua thông báo tại nhà ga hoặc nền tảng đặt vé chính thức 12306. Vé tàu bị hủy có thể được hoàn tiền miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày đi.



Tại tỉnh Cát Lâm lân cận, nhiều thành phố đã tạm ngừng hoạt động trường học và giao thông từ sáng 13/7 sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực miền Trung và miền Đông.

Các hạn chế về giao thông được áp dụng rộng rãi. Tại ga đường sắt thành phố Cát Lâm, dịch vụ tàu cao tốc dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 16/7, trong khi các chuyến tàu thường lệ khác sẽ được khôi phục dần dần sau đó. Dịch vụ bị gián đoạn phần lớn.



Trong khi đó, một số khu vực của tỉnh Cam Túc (Tây Bắc) đang chuẩn bị đón thêm mưa lớn từ chiều 13/7 đến ngày 14/7. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo mưa lớn tại thủ phủ Lan Châu và Khu tự trị Hồi Lâm Hạ, lượng mưa tích lũy cục bộ từ 60 - 100 mm.



Đợt mưa mới này sẽ làm tăng nguy cơ lũ quét, thiên tai và ngập úng đô thị. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt màu xanh lam và cảnh báo thiên tai địa chất màu vàng.



Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp độ dựa trên màu sắc, trong đó màu đỏ biểu thị điều kiện nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.



Trong khi đó, Myanmar cũng đã sơ tán tổng cộng 1.681 người, thuộc 435 hộ gia đình, sau khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Belin dâng cao vượt mức nguy hiểm, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp của thị trấn Belin, bang Mon.



Mưa lớn bắt đầu từ ngày 10/7. Tổng cộng 10 cơ sở cứu trợ lũ lụt tạm thời đã được dựng lên để người dân sơ tán. Tính đến sáng 13/7, mặc dù mực nước sông Belin đã bắt đầu giảm, nhưng những người được sơ tán vẫn đang ở lại các cơ sở cứu trợ như một biện pháp phòng ngừa.

Người dân dự kiến sẽ có thể trở về nhà trong những ngày tới nếu điều kiện thời tiết tiếp tục được cải thiện./.

Trung Quốc chi ngân sách khẩn cấp, kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối phó bão Bavi Các cơ quan chức năng Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - đối với nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất tại nhiều địa phương.