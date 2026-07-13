Rà soát khu vực thường xảy ra đuối nước để phòng ngừa sau vụ 5 bé gái tử vong

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2026, ở tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn thương tích làm 28 trẻ em tử vong, trong đó có 22 vụ tai nạn đuối nước làm 25 em tử vong (chiếm gần 90% số trẻ tử vong do tai nạn, thương tích).

Mới đây nhất, ngày 10/7, tại xã vùng sâu Nâm Nung ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại hồ thủy lợi làm 5 bé gái 11 tuổi tử vong. Liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ngay trong ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn; khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn đuối nước nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng bước vào mùa mưa, lượng nước trên các công trình thủy điện, ao, hồ, sông, suối lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em.

Để thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức, triển khai các nội dung, kế hoạch bảo vệ trẻ em trên địa bàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vụ việc trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước do nguyên nhân thuộc về trách nhiệm quản lý Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu xây dựng, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể.

Các địa phương ưu tiên nguồn lực xây dựng, lắp đặt bể bơi, hồ bơi tại cấp xã, đặc biệt là trường học để triển khai việc dạy bơi cho trẻ em; tổ chức kiểm tra và chỉ đạo xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm. Các bên liên quan rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ, ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, các công trình đang thi công... nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em. Địa phương cũng hướng dẫn các hộ gia đình có biện pháp rào chắn ao, hồ, cảnh báo rõ ràng các khu vực nước sâu nguy hiểm, đặc biệt là các loại hồ chứa nước nhân tạo dùng để tưới tiêu.

Sở Y tế tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ, người làm công tác trẻ em các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu bố trí tiết học ngoại khóa về nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; đẩy mạnh công tác đào tạo bơi an toàn cho học sinh trong trường học; quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao gây tai nạn, thương tích cho trẻ em như ao, hồ, sông, suối, công trình thủy lợi, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ sạt lở; thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa theo quy định./.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát điểm nguy cơ, tăng cường cảnh báo, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, siết trách nhiệm quản lý dịp Hè sau vụ 5 học sinh tử vong tại Lâm Đồng.