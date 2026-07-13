Lâm Đồng: Đa dạng sân chơi hè cho trẻ em từ miền núi đến hải đảo

Kỳ nghỉ hè 2026 là thời điểm học sinh các cấp được nghỉ ngơi, thư giãn. Để trẻ có một mùa hè an toàn, lành mạnh, các địa phương trên toàn tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Đoàn Thanh niên đẩy mạnh chuỗi hoạt động hè.

Từ miền núi đến vùng biển, hải đảo, những chương trình được thiết kế phù hợp với điều kiện từng địa bàn, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và nâng cao nhận thức cho trẻ.

Ngập tràn kỹ năng cho trẻ

Tại xã La Dạ, những khoảng sân của nhà văn hóa cộng đồng, trường học vốn yên ắng trong năm học nay trở thành điểm hẹn của thiếu nhi mỗi dịp hè.

Tiếng cười nói rộn rã vang lên trong các trò chơi tập thể, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và những buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sống.

Thay vì tự vui chơi tại các ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các em được tham gia những sân chơi lành mạnh, đồng thời được trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường và nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

La Dạ với đặc thù là xã miền núi, có nhiều sông, suối và ao hồ tự nhiên. Đây cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vào mùa hè, trẻ em ở đây thường theo cha mẹ lên nương rẫy hoặc tự vui chơi quanh sông, suối, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, nhất là đuối nước.

Anh Lê Văn Nhân, Bí thư Đoàn thanh niên xã La Dạ cho biết: Xuất phát từ thực tế đó, mùa hè 2026, Đoàn thanh niên xã đã tổ chức nhiều hoạt động hè phong phú, thiết thực đối với các em tại địa phương.

Cụ thể, 8 chi đoàn thanh niên sẽ phụ trách, tổ chức giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và phát triển năng khiếu… cho hơn 2.000 học sinh, trẻ em toàn xã.

Song song với việc tổ chức sân chơi, chương trình “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục được Đoàn xã La Dạ triển khai thông qua việc trao tặng xe đạp, đồ dùng học tập, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, đoàn viên thanh niên tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh quan tâm quản lý con em trong dịp nghỉ hè, góp phần hạn chế những nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em vùng cao.

Em Bờ Rông Phúc Thịnh, học sinh lớp 5, cho biết: Trước đây, vào những ngày nghỉ hè, em và các bạn thường rủ nhau ra suối chơi, thậm chí xuống tắm mà chưa nhận thức hết những nguy hiểm có thể xảy ra. Sau khi tham gia các buổi sinh hoạt do đoàn viên thanh niên tổ chức, em đã biết nhận diện những khu vực có nguy cơ đuối nước, hiểu được những nguyên tắc bảo đảm an toàn và không còn tắm ở những nơi nguy hiểm như trước.”

Đoàn thanh niên đặc khu Phú Quý phối hợp với các tình nguyện viên tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ. (Ảnh: TTXVN phát)

Mùa hè vui - an toàn - bổ ích

Còn tại đặc khu Phú Quý, mùa hè của thiếu nhi lại gắn với biển đảo quê hương. Xuất phát từ đặc thù địa phương, Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quý xây dựng chương trình hè “Mùa hè vui - An toàn - Bổ ích” với chuỗi các hoạt động vừa giáo dục tình yêu biển, đảo, vừa trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Đoàn thanh niên đặc khu Phú Quý cho biết: Điểm mới của hoạt động hè năm nay là xây dựng mỗi buổi sinh hoạt theo một chủ đề riêng, gắn với một kỹ năng hoặc một giá trị sống.

Sau mỗi buổi sinh hoạt, các em học thêm được một điều mới, biết yêu biển, đảo quê hương, biết đọc thêm một cuốn sách, biết tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước hay biết sống kỷ luật và sẻ chia hơn với mọi người.

Mở đầu chuỗi chương trình là chuyên đề “Em yêu biển, đảo quê hương”. Tại đây, các em thiếu nhi được tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, lịch sử và những nét đẹp của quê hương Phú Quý; tham gia các trò chơi tập thể, hoạt động giao lưu sôi nổi và các nội dung giáo dục kỹ năng.

Tiếp nối chương trình hè là các lớp dạy học bơi miễn phí mỗi tuần 3 buổi tại Lạch Xanh. Các em được hướng dẫn nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ cũng như nguyên tắc xử lý khi phát hiện người bị đuối nước.

Không chỉ có những bài học bên bờ biển, mùa hè của thiếu nhi Phú Quý còn được nối dài bằng nhiều hoạt động khác như: “Ngày làm chiến sỹ,” hành trình đến thư viện, các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể và hoạt động rèn luyện kỹ năng…

Mỗi chương trình đều hướng đến việc hình thành cho các em tính kỷ luật, tinh thần sẻ chia, thói quen đọc sách và khả năng làm việc nhóm. Đến nay, các buổi sinh hoạt được tổ chức đều đặn vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần tại nhiều điểm trên địa bàn và thu hút hàng trăm lượt thiếu nhi, trẻ em tham gia.

Em Nguyễn Đăng Khôi, đặc khu Phú Quý chia sẻ: Em thấy mùa hè năm nay rất vui vì vừa được chơi cùng các bạn, vừa học thêm nhiều điều bổ ích. Đây sẽ là một mùa hè đáng nhớ đối với em.

Các lớp học miễn phí, hoạt động thể thao đến những chương trình trải nghiệm sáng tạo, nhiều sân chơi hè đang góp phần tạo môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh cho thiếu nhi Lâm Đồng.

Qua đó, các em có thêm cơ hội phát triển kỹ năng, năng khiếu và tận hưởng một mùa hè an toàn, bổ ích./.

Tuổi trẻ Đắk Lắk lan tỏa những hoạt động tình nguyện thiết thực trong mùa hè Tuổi trẻ toàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều mô hình thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần cùng địa phương thực hiện chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân.

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