Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ ở Đà Nẵng, Cao Bằng

Ngày 13/7, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tại Đà Nẵng và Cao Bằng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ.

Quy tập 5 hài cốt liệt sỹ tại Hang Đá Sập, Đà Nẵng

Ngày 13/7, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã bước đầu tìm thấy và quy tập 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực hang Đá Sập, thuộc xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Sau lễ động thổ, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận hiện trường, thận trọng bóc tách từng lớp đất đá sạt lở để triển khai công tác tìm kiếm. Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện các phần hài cốt liệt sỹ nằm sâu trong lòng hang, xen lẫn bùn đất và đá vụn.

Cùng với các hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy nhiều di vật, vật dụng sinh hoạt và vũ khí chiến đấu như dép, bút bi, cài tóc, lọ thuốc, vật dụng đựng lương thực, đạn và một số phần xương. Những phát hiện này là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh, nhận dạng và làm rõ thông tin liên quan đến các liệt sỹ.

Việc bước đầu tìm thấy và quy tập 5 hài cốt liệt sỹ được đánh giá là kết quả đặc biệt quan trọng, khẳng định tính xác thực của các tài liệu, thông tin và lời kể của các nhân chứng lịch sử về nơi hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ tại hang Đá Sập.

Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, với quyết tâm đưa các liệt sỹ còn nằm lại trong lòng núi trở về với đồng đội và quê hương.

Toàn bộ quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập được triển khai khẩn trương, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ gìn nguyên trạng các di vật phục vụ công tác xác minh.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ sẽ được tổ chức trọng thể vào chiều 14/7 tại Nghĩa trang liệt sỹ Đại Đồng, xã Hà Nha, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cao Bằng cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ Mã Văn Gì tại xóm Lang Môn, xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng.

Lực lượng chức năng tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ Mã Văn Gì tại xã Minh Tâm. (Ảnh: Phương Quyền/TTXVN phát)

Liệt sỹ Mã Văn Gì, sinh năm 1924, quê quán xóm Bó Mèo, xã Hoàng Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Cốc Bó, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng); hy sinh năm 1947 trong quá trình chiến đấu bảo vệ quê hương tại xóm Nà Lẹng, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Lang Môn, xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng).

Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin về phần mộ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xác định vị trí, tổ chức cất bốc theo đúng quy trình.

Quá trình cất bốc, quy tập được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tính trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hiện hài cốt liệt sỹ Mã Văn Gì đang được bảo quản tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết việc tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sỹ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin.

Mỗi nguồn tin được cung cấp, mỗi địa điểm được khảo sát đều góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu, phục vụ việc xác định vị trí và tìm kiếm các liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc./.

Thống nhất trình tự xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tập thể Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các mộ liệt sỹ theo trình tự.