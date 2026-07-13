Đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công bằng những hành động thiết thực

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều địa phương trên cả nước triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần tri ân những cống hiến, hy sinh đối với liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

Chiều 13/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Định Mỹ và Vĩnh Trạch.

Đoàn công tác đã đến thăm ông Bùi Công Đạt (sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ-người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học 35%), ông Nguyễn Văn Nô (sinh năm 1957, ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ-thương binh 25%), ông Trần Liên Đoàn (sinh năm 1969, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Trạch-bệnh binh 61%) và bà Lê Thị Y (sinh năm 1945, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Trạch-mẹ liệt sỹ).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Lê Thị Y và các thương binh, bệnh binh, người có công; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của người có công, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt thường xuyên cử cán bộ y tế kiểm tra, theo dõi, chăm sóc sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công nhằm thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Mẹ Lê Thị Y và các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của lãnh đạo địa phương cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời hứa sẽ luôn giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tặng quà ông Bùi Công Đạt (sinh năm 1954, ngụ ấp Hoà Phú, xã Định Mỹ) - người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học 35%. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 100.000 người có công với cách mạng; trong đó, chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng khoảng 15.000 người, chi trả hàng năm khoảng 200.000 lượt.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; không chỉ ở giá trị vật chất mà còn là tình cảm và sự tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, của các tầng lớp nhân dân dành cho những người có công với đất nước.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tại Hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 13/7.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, việc tri ân, báo ân là đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” “đền ơn đáp nghĩa” vô cùng sâu sắc, phải triển khai liên tục, thường xuyên, có trọng điểm. Thấm nhuần tư tưởng đó.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố triển khai công tác với mỗi yêu cầu, nhiệm vụ phải xác định gắn liền với việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Về triển khai các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” do hệ thống Mặt trận Thành phố triển khai thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan, với các địa phương làm sơ đồ số và công bố lịch trình, kế hoạch hành động cụ thể đền ơn đáp nghĩa; rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chính sách hỗ trợ đối với lại các Mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sỹ, vợ liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, Mặt trận Thành phố tiếp tục phối hợp hỗ trợ nguồn lực để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ trong Chiến dịch 500 ngày đêm; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, những nơi có liên quan đến hài cốt của liệt sỹ; đề xuất việc bố trí tăng ngân sách nhà nước đối với việc đẩy mạnh huy động đa dạng các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng, để các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững; tiếp nhận được sự hưởng ứng và tham gia ủng hộ của toàn xã hội, trở thành truyền thống nghĩa tình, truyền thống cách mạng trong đời sống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố đăng ký phấn đấu 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn Thành phố được nhận phụng dưỡng, hỗ trợ; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 1 hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động hỗ trợ nguồn lực kịp thời.

Tổng kinh phí để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ dự kiến là hơn 30 tỷ đồng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân./.

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