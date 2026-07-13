Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) có công văn yêu cầu Bộ Quốc phòng; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Tư lệnh các Quân khu và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ các tỉnh, thành phố thống nhất trình tự xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tập thể.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, thời gian qua, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, khơi dậy mạnh mẽ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua.

Từ thực tiễn công tác thu thập thông tin ban đầu, lập hồ sơ nghiên cứu xác định vị trí mộ liệt sỹ tập thể, truyền thông thu thập thông tin, nhân chứng, tổ chức hội thảo kết luận thông tin, khảo sát, tìm kiếm thăm dò và quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) do Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia, nhà khoa học phối hợp triển khai, đến ngày 13/7 các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 50 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật, kỷ vật thiêng liêng.

Kết quả trên khẳng định hướng đi đúng đắn, khoa học của việc kết hợp chặt chẽ giữa bằng chứng lịch sử, lời kể nhân chứng, ứng dụng công nghệ hiện đại và biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại thực địa trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Do đó, cần tiếp tục quan tâm, khai thác sâu, thận trọng và kỹ lưỡng tất cả các nguồn thông tin đã thu thập được, kiên quyết không để bỏ sót, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng “tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập đầy đủ."

Ban Chỉ đạo quốc gia cho biết qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay nhiều quân khu, địa phương đang nỗ lực tìm kiếm, xác minh các thông tin về các mộ liệt sỹ tập thể.

Các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Bình Điền, Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của việc xác minh thông tin, góp phần hoàn thành và vượt các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các mộ liệt sỹ theo trình tự.

Cụ thể, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quốc gia đẩy nhanh tiến độ phân tích, giải mã thông tin lịch sử đã thu thập được, chồng xếp bản đồ quân sự, không ảnh có được, nhất là đối với các trận đánh, chiến dịch lớn theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 26/6/2026 để sớm xác định, khoanh vùng các khu vực có khả năng có mộ liệt sỹ tập thể.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông sâu rộng nhằm tìm kiếm nhân chứng, nhất là những người trực tiếp có mặt tại các sự kiện lịch sử để chứng thực các thông tin thu thập được; đồng thời tiếp nhận các thông tin mới về mộ liệt sỹ và mộ liệt sỹ tập thể, tổ chức lưu trữ khoa học, hệ thống hóa các thông tin thu thập được của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước.

Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh với truyền thống hòa hiếu, khoan dung của dân tộc và ý nghĩa nhân đạo cao cả của công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật, tôn trọng theo yêu cầu, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình của người cung cấp thông tin.

Các địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu, các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quốc gia, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhân chứng lịch sử để tổ chức hội thảo khoa học nhằm phân tích kỹ lưỡng các nguồn tài liệu, thông tin đã thu thập, kết hợp với lời kể của các nhân chứng lịch sử, từ đó thảo luận, kết luận về tính chính xác của thông tin cũng như vị trí có khả năng có mộ liệt sỹ tập thể.

Trên cơ sở kết luận của hội thảo khoa học, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng triển khai công tác khảo sát, thăm dò, tìm kiếm, kết hợp sử dụng các thiết bị chuyên dụng như radar quét ngầm xuyên đất (GPR) và các công nghệ hiện đại khác để kiểm chứng thực địa; xây dựng phương án, tổ chức tiến hành khai quật, tìm kiếm khi đã hội tụ đủ các điều kiện khoa học, thực tiễn và lịch sử.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu trong quá trình triển khai cần chủ động kêu gọi sự đồng hành, tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước nhằm phát huy tối đa trí tuệ, kinh nghiệm; đồng thời huy động các thiết bị công nghệ chuyên dụng phục vụ tốt nhất cho công tác thăm dò, tìm kiếm, xác minh thông tin; tích cực vận động các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quan tâm, ủng hộ, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ./.

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