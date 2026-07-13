Phát hiện hầm chứa vật liệu nổ trong rừng tràm ở Huế

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam (Norwegian People's Aid Vietnam - NPA) vừa phát hiện một hầm chứa 18 vật liệu nổ chôn dưới mặt đất trong rừng tràm tại tổ dân phố Hương Lâm, phường Phong Thái, thành phố Huế.

Cụ thể, Đội Đa nhiệm của Tổ chức phát hiện hầm chứa gồm nhiều chủng loại vật liệu nổ như đạn pháo 105mm, đạn pháo 90mm, đạn cối 82mm, rocket chống tăng 66mm và lựu phóng 40mm.

Sau khi kiểm tra và đánh giá kỹ thuật, Đội đa nhiệm của Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam xác định, tất cả các vật liệu nổ đều đủ điều kiện để di chuyển.

Sau đó, toàn bộ số vật liệu nổ đã được vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung để chuẩn bị cho hoạt động hủy nổ theo đúng quy trình.

Ngày 13/7, ông Nguyễn Đôn, Tổ trưởng Tổ dân phố Hương Lâm (Đông Lâm cũ), phường Phong Thái, cho hay trước đây gần địa điểm phát hiện ra hầm vật liệu nổ nêu trên cũng là cơ sở cách mạng của quân ta. Sau giải phóng, ở khu vực này đã từng được thu gom nhiều vật liệu nổ. Đến nay, nơi đây được người dân canh tác để trồng cây công nghiệp. Để đảm bảo tính an toàn, khu vực phát hiện hầm vật liệu nổ đã được đơn vị chức năng đóng cọc và treo biển cảnh báo.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy là tổ chức phi chính phủ (trụ sở chính đặt tại Na Uy) hoạt động trong lĩnh vực hành động bom mìn và giải trừ vũ khí, phát triển và viện trợ nhân đạo.

Tổ chức này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007 với Văn phòng đại diện tại Hà Nội và các dự án hoạt động tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình (cũ) và Kon Tum (cũ)./.

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