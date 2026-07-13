Hà Nội vận hành 36 bảng điện tử, cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực

Từ ngày 15/7, người tham gia giao thông tại Hà Nội sẽ có thêm một kênh cập nhật trực tiếp tình hình giao thông ngay trên đường thông qua 36 bảng thông tin giao thông điện tử (Variable Message Sign-VMS) được lắp đặt trên các tuyến, nút giao trọng điểm của thành phố.

Hệ thống sẽ cung cấp theo thời gian thực các thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập úng, phân luồng và hướng đi thay thế, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đây là một trong những hạng mục thuộc Giai đoạn 2 Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm do Công an thành phố Hà Nội triển khai.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Giai đoạn 2 của dự án được xây dựng theo định hướng hình thành hệ thống giao thông thông minh đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị trong giai đoạn mới, phù hợp chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để triển khai dự án, Công an thành phố Hà Nội đã ký Hợp đồng thi công xây lắp với các nhà thầu ngày 31/3/2026 và Hợp đồng cung cấp thiết bị, phần mềm ngày 16/4/2026. Mặc dù thời gian thực hiện chỉ 120 ngày, khối lượng công việc lớn, triển khai trên phạm vi rộng, song đến nay các hạng mục trọng tâm đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Theo đó, lực lượng chức năng đã hoàn thành lắp đặt 2.460 camera AI, gồm 1.107 camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng phương tiện; 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao; 251 camera PTZ phục vụ giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ.

Dự án cũng đã hoàn thành lắp đặt, cấu hình 57 máy chủ, 36 bảng thông tin giao thông điện tử VMS, 100 tủ điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, 930 cột camera, thi công 475 km cáp quang và 136 km cáp điện, triển khai đồng bộ tại 238 nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô.

Đơn vị thi công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hệ thống bảng thông tin giao thông điện tử trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo Công an thành phố Hà Nội, khi đi vào vận hành, hệ thống VMS sẽ hiển thị theo thời gian thực các thông tin về ùn tắc giao thông, tai nạn, ngập úng cục bộ, phương án phân luồng, hướng đi thay thế và các cảnh báo cần thiết khác. Việc truyền tải thông tin trực tiếp ngay trên các tuyến đường giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm thời gian di chuyển, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng tổ chức, điều hành giao thông hiệu quả hơn.

Bên cạnh hệ thống bảng điện tử, giai đoạn 2 của dự án còn được nâng cấp nhiều tính năng công nghệ mới. Hệ thống có khả năng điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng theo lưu lượng phương tiện, tổ chức "làn sóng xanh" trên một số trục đường, dự báo nguy cơ ùn tắc bằng AI và hỗ trợ cảnh báo giao thông theo thời gian thực.

Đồng thời, phạm vi ứng dụng của hệ thống được mở rộng từ lĩnh vực giao thông sang phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý đô thị. Hệ thống có khả năng hỗ trợ phát hiện các tình huống như đánh nhau, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, cháy, khói, đổ rác không đúng quy định cùng nhiều tình huống nghiệp vụ khác, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của lực lượng Công an.

Theo Công an thành phố Hà Nội, dự án cũng từng bước hình thành nền tảng dữ liệu lớn phục vụ chỉ huy, điều hành; xây dựng kho dữ liệu giao thông tập trung; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý chuyên ngành, tạo tiền đề để từng bước tự động hóa quy trình xử lý vi phạm và phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô.

Việc hoàn thành giai đoạn 2 của dự án đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự của Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, đây cũng là một trong những công trình góp phần cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và hạ tầng số hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

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