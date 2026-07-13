Chưa có kết luận vụ việc tại THPT Chuyên Tuyên Quang, thí sinh vẫn đăng ký xét tuyển theo kế hoạch

Đến 17 giờ 45 phút ngày 13/7, đã có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số nguyện vọng đã được đăng ký là 6.333.326, trong đó 2.093.942 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM.

Thời gian để thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là từ 8 giờ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

Liên quan đến vụ việc tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8/2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức./.

Khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ việc ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can trong vụ việc gian lận điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, nâng tổng số bị can lên 19 người.