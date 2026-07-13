Kiểm tra thực tế, thúc đẩy Chiến dịch 500 ngày đêm tại địa phương

Ngày 13/7, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và của của Quân khu 3 đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Quảng Ngãi, Ninh Bình và làm việc với chính quyền địa phương để đẩy nhanh việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập

Tại Quảng Ngãi, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, kiểm tra thực tế tại khu vực tìm kiếm mộ liệt sỹ tập thể đường Trường Chinh (thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum) và làm việc với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh.

Kiểm tra thực tế tại khu vực tìm kiếm mộ liệt sỹ tập thể đường Trường Chinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương tinh thần của các cán bộ, chiến sỹ Đội K53 và các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm; đồng thời, tặng quà động viên và đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa,” không nản chí, nản lòng trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, quyết tâm hết sức đưa các anh hùng, liệt sỹ trở về với gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân các anh hùng, liệt sỹ, cùng với toàn quân hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chiến dịch, huy động mọi nguồn lực, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nội dung kết luận địa bàn, Ban Chỉ đạo tỉnh lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và các nguồn thông tin thu được, tiếp tục thu thập, rà soát, xác minh kỹ các nguồn thông tin, tập trung vào khu vực còn nhiều hài cốt liệt sỹ và khu vực có mộ liệt sỹ tập thể; quyết liệt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Riêng đối với khu mộ trên đường Trường Chinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, chuyên gia Tổ giúp việc trực tiếp cho Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia để bổ sung kế hoạch, phương án khảo sát, xác định vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Quá trình thực hiện cần tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm...

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Đăk Cấm. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, xác định Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ khi chiến dịch được phát động.

Đối với khu vực đường Trường Chinh, quá trình triển khai đã tìm kiếm, thăm dò 2 vị trí theo kết luận của Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mô liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc hai phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; cắt 4 rãnh ngang trên đường Trường Chinh, đào một rãnh dọc rộng 8m, dài 350m và mở rộng khai quật tại 60 khu vực nghi vấn khác theo yêu cầu thực tế.

Đến nay, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 1.079 ngày công; đào, lấp và sàng lọc hơn 3.500m3 đất, đá; hoàn thành kiểm tra toàn bộ các vị trí theo kết luận của hội thảo; đồng thời mở rộng khảo sát các khu vực mới theo nguồn tin tiếp nhận trong quá trình triển khai. Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ (đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN), đồng thời phát hiện nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam, tạo cơ sở quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Quân khu 3 kiểm tra công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại Ninh Bình

Tại Ninh Bình, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 dẫn đầu Đoàn công tác của Quân khu 3, kiểm tra công tác thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, nhằm đánh giá thực tế triển khai chiến dịch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Tham dự đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện các cơ quan chức năng của Quân khu; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành và địa phương có liên quan.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế việc thực hiện chiến dịch tại Nghĩa trang liệt sỹ Trực Khang, xã Quang Hưng; Nghĩa trang liệt sỹ Hoàng Mai, xã Đồng Thịnh và Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Mô; gặp gỡ nhân chứng cung cấp thông tin mộ liệt sỹ và khảo sát thực địa khu vực mộ liệt sỹ chưa xác định rõ thông tin tại phường Lý Thường Kiệt.

Tại các nghĩa trang liệt sỹ, Đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sỹ; kiểm tra thực tế việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ công tác xác định danh tính; thăm hỏi, động viên và trao những phần quà cho các tổ, đội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và việc triển khai xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện khai quật, lấy mẫu ADN Liệt sỹ tại nghĩa trang Nghĩa trang Liệt sỹ Trác Văn (phường Duy Tiên, Ninh Bình). (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn trong thực hiện chiến dịch của các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Đánh giá cao cách làm bài bản, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện chiến dịch của tỉnh, Trung tướng Lương Văn Kiểm đề nghị thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tạo mọi điều kiện về vật chất, hỗ trợ về kinh phí thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, ưu tiên cho nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ theo Công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung lấy mẫu hài cốt liệt sỹ xong trước tháng 12/2026 và hỗ trợ 281 gia đình xây, sửa nhà trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của địa phương, trên các nền tảng mạng xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ xây, sửa nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin để các gia đình tập trung nguồn kinh phí mua các loại vật liệu, phục vụ xây, sửa nhà.

Từ ngày 25/6-12/7/2026, toàn tỉnh có 33 xã, phường đã tổ chức lấy mẫu tại 108 nghĩa trang liệt sỹ; số mộ liệt sỹ đã khai quật là 4.347/7.839 mộ đạt 55,4%; thu được 3.920 mẫu hài cốt liệt sỹ, đã bàn giao 2.917 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội.

Đến ngày 13/7/2026, toàn tỉnh có 281 trường hợp có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, gồm 131 nhà xây mới và 150 nhà sửa chữa. Đến nay đã khởi công 136 nhà (đạt 48,39% nhu cầu) trong đó xây mới 59 nhà, sửa chữa 77 nhà.

Dịp này, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc xây dựng nhà ở đối với gia đình anh Nguyễn Đình Hơn ở thôn Trinh Nữ và gia đình chị Phạm Thị Nga ở thôn Trung Hòa, xã Yên Mô. Đây đều là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong những căn nhà xuống cấp./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Sáng tạo trong quy trình lấy mẫu ADN liệt sỹ Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Trị và Thanh Hóa đẩy mạnh lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu, giúp xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin nhanh chóng.