Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ cho năm 2026

Ngày 13/7, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng chỉ 800.000 thùng/ngày vào năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so mức dự báo tăng 1 triệu thùng/ngày của báo cáo hồi tháng 6.

Trong khi đó, dự báo nhu cầu năm 2027 ước tính sẽ tăng khoảng 1,9 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm nay, tăng khoảng 200.000 thùng/ngày so với dự báo tháng 6 của tổ chức này.

Báo cáo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ được công bố trong bối cảnh giá dầu tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 13/7 tại thị trường châu Á, khi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro sau khi Mỹ và Iran đồng loạt tiến hành các hoạt động quân sự mới.

Trong phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 3,10 USD, tương đương 4,08%, lên 79,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,95 USD, tương đương 4,11%, lên 74,36 USD/thùng.

Theo chiến lược gia đầu tư chính tại Wealth Club Susannah Streeter, mặc dù giá dầu vẫn chưa bị đẩy lên mức khủng hoảng, nhưng sự tăng nhẹ sẽ làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát và những lo lắng về việc lãi suất có thể tăng cao. Những lo ngại này đã phản ánh trên thị trường trái phiếu, với lợi suất trái phiếu chính phủ Anh và trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên./.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2027 Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới dự kiến tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, gần tương đương mức tăng của năm 2026, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu được đánh giá tích cực.

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