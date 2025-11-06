Báo cáo triển vọng năng lượng được Tập đoàn dầu khí TotalEnergies công bố ngày 4/11 nhận định rằng việc thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về khí hậu hiện nay là “vượt ngoài tầm với” do những chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc trên thế giới, và quá trình khử carbon toàn cầu chỉ có thể thành công nếu có đầu tư mạnh vào các nền kinh tế mới nổi.

Trong ấn bản Energy Outlook năm 2025 - báo cáo thường niên thứ bảy về xu hướng năng lượng toàn cầu, TotalEnergies đánh giá đỉnh tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch vẫn còn xa.

Theo kịch bản đầu tiên mang tên “Trends," phản ánh xu hướng hiện tại về chính sách và công nghệ, nhu cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng đến năm 2040 trước khi giảm dần.

Đến năm 2050, mức tiêu thụ vẫn đạt 98 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn đôi chút so với 104 triệu thùng/ngày hiện nay, và cao hơn đáng kể so với dự báo hồi năm 2024 (90 triệu thùng/ngày).

Theo kịch bản này, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm khoảng 60% trong cơ cấu năng lượng toàn cầu vào năm 2050, dẫn đến mức tăng nhiệt độ trung bình từ 2,6 đến 2,8 độ C vào cuối thế kỷ.

Kịch bản thứ hai, “Momentum," giả định các nước phát triển và Trung Quốc đạt tiến triển đáng kể trong mục tiêu trung hòa carbon vào giai đoạn 2050-2060, trong khi các nền kinh tế khác - đặc biệt là Ấn Độ, vẫn phụ thuộc phần lớn vào than, dầu và khí đốt. Nhiệt độ toàn cầu theo đó sẽ tăng từ 2,2-2,4 độ C vào năm 2100 - điều được TotalEnergies đánh giá là “thực tế nhưng hơi lạc quan."

Kịch bản cuối cùng, “Rupture," thể hiện điều kiện lý tưởng để đạt mục tiêu của Thỏa thuận Paris, tức là một chiến lược khử carbon quy mô toàn cầu bao gồm cả các nước đang phát triển và giảm mạnh sử dụng than đá. Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi hợp tác đa phương sâu rộng cùng cơ chế hỗ trợ tài chính cho các quốc gia phương Nam - điều mà TotalEnergies cho rằng “khó xảy ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt hiện nay."

Tập đoàn cũng khẳng định cần áp dụng cách tiếp cận gọi là “arbitrage carbone” (hoán đổi carbon), nghĩa là các nước phát triển nên đầu tư vào việc giảm phát thải tại các nước đang phát triển - ví dụ như hỗ trợ phát triển điện năng lượng sạch ở Ấn Độ, thay vì đầu tư tốn kém hơn vào việc cải tạo các nhà máy thép trong nước bằng công nghệ hydro xanh.

Theo dự báo của TotalEnergies, nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 25 năm tới, dù giảm tại các nước phát triển nhưng sẽ tăng nhanh tại những nền kinh tế mới nổi, phục vụ phát điện và sản xuất công nghiệp. Ngay cả trong kịch bản “Rupture” lý tưởng, khí tự nhiên vẫn chiếm khoảng 20% tổng cơ cấu năng lượng thế giới vào năm 2050./.

