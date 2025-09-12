Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% do lo ngại về khả năng nhu cầu

Giá dầu thế giới chốt phiên 11/9 giảm khoảng 2%, do lo ngại về khả năng nhu cầu tại Mỹ suy yếu và tình trạng dư cung đã lấn át những mối đe dọa đối với sản lượng từ xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,12 USD, tương đương 1,7%, xuống 66,37 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,3 USD, tương đương 2%, xuống 62,37 USD/thùng.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, đã đồng ý tăng sản lượng từ tháng 10/2025. Tuy nhiên, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo cung và cầu của các nước ngoài OPEC trong năm nay, với lý do nhu cầu ổn định.

Nhà phân tích tại PVM Oil Associates, Tamas Varga, cho rằng thị trường đang chịu sức ép giữa nhận định về sự thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và Ukraine và tình trạng dư cung thực tế do sản lượng OPEC+ tăng và lượng dự trữ dầu thô đang tăng.

Nhà phân tích tại UBS, Giovanni Staunovo, cho biết thị trường cũng đang đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tiếp tục đà tiêu thụ hiện nay, duy trì mức tồn kho của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ở mức thấp trong bao lâu, trong khi các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các lệnh trừng phạt tiếp theo ảnh hưởng đến dầu mỏ của Nga.

Tại Nga, quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ vào năm 2024, nguồn thu từ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đã giảm trong tháng 8/2025 xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Ủy viên châu Âu về Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen đã thảo luận về những nỗ lực nhằm hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong các cuộc đàm phán tại Brussels.

Ông Jorgensen cho biết các thời hạn dự kiến của Liên minh châu Âu (EU) là khá tham vọng nhưng cần phải đẩy nhanh tiến trình này.

Trong khi đó, giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 8/2025 tăng mạnh nhất trong 7 tháng, do chi phí nhà ở và thực phẩm tăng cao. Sự gia tăng đột biến trong số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, điều có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giữ nguyên lãi suất vào ngày 11/9 đúng như dự đoán, nhưng không đưa ra tín hiệu nào về động thái tiếp theo.

Các nhà đầu tư tiếp tục cho rằng nền kinh tế EU sẽ cần thêm hỗ trợ vào năm tới, nhưng hạn chế đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất khác của ECB trong chu kỳ này./.

Căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục đẩy giá dầu tăng Ngày 9/9, Israel tuyên bố đã tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào lực lượng Hamas ở Doha, Qatar. Cả hai loại dầu chuẩn đã tăng giá gần 2% ngay sau hoạt động quân sự này, trước khi đi xuống.