Giá dầu thế giới phục hồi sau khi OPEC+ quyết định chỉ tăng nhẹ sản lượng

Trong phiên 8/9, giá dầu thế giới phục hồi một phần đà giảm của tuần trước, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, quyết định tăng sản lượng ở mức vừa phải, và giới đầu tư lường trước khả năng sẽ có thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 52 xu Mỹ, tương đương 0,79%, lên 66,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 39 xu Mỹ, tương đương 0,63%, lên 62,26 USD/thùng.

Tuần trước, giá cả hai loại dầu này đã giảm hơn 3%, do báo cáo việc làm yếu của Mỹ làm mờ đi triển vọng về nhu cầu năng lượng.

OPEC+ đã báo hiệu kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10/2025 nhưng mức tăng lần này thấp hơn so với dự đoán của một số nhà phân tích. Điều này đã phần nào hỗ trợ giá dầu.

Tám thành viên của OPEC+ sẽ nâng sản lượng từ tháng 10 thêm 137.000 thùng/ngày. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng Chín và tháng Tám, và 411.000 thùng/ngày trong tháng Bảy và tháng Sáu.

Các nhà phân tích cho biết tác động của đợt tăng sản lượng mới nhất dự kiến sẽ tương đối thấp, vì một số thành viên đã sản xuất vượt mức.

Bên cạnh đó, ông Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại công ty chứng khoán Fujitomi Securities, nhận định rằng kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn do khả năng có thêm các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga. Đây là phát biểu gần nhất cho thấy ông sắp tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga hoặc các bên mua dầu của nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs dự đoán tình trạng dư cung dầu sẽ tăng nhẹ trong năm 2026, do sự gia tăng nguồn cung ở châu Mỹ sẽ vượt qua sự sụt giảm nguồn cung của Nga và mức tăng nhu cầu toàn cầu.

Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá dầu Brent/WTI cho năm 2025 và dự đoán mức giá trung bình trong năm 2026 là 56 USD/thùng cho dầu Brent và 52 USD/thùng cho dầu WTI./.

Giá dầu đi lên do lo ngại dầu thô của Nga bị áp lệnh trừng phạt Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,24 USD (1,9%), lên 66,74 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,17 USD (1,9%), lên 63,04 USD/thùng.