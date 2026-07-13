Khảo sát triển khai vận tải liên vận quốc tế qua cặp cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey

Chiều 13/7, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia tổ chức khảo sát thực tế tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia) nhằm rà soát việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước và đánh giá điều kiện triển khai vận tải liên vận quốc tế qua cặp cửa khẩu này.

Đoàn công tác phía Campuchia do ông Ben Boran, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn. Phía Việt Nam có bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đã khảo sát thực tế tuyến đường kết nối đến cửa khẩu, khu vực kiểm soát liên hợp, hệ thống hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận tải hàng hóa và hành khách, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện để triển khai đầy đủ Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.

Theo ông Thái Bình An, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, cửa khẩu quốc tế Tân Nam nằm trong quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, thuộc địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đối diện cửa khẩu Meun Chey của tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Cửa khẩu được nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu quốc tế theo Nghị quyết số 111/NQ-CP của Chính phủ ban hành cuối năm 2019.

Đến nay, khu vực cửa khẩu đã được đầu tư đồng bộ trên diện tích khoảng 30 hécta, gồm quốc môn, quảng trường, trạm kiểm soát liên hợp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tuyến đường trục chính dài khoảng 1,2km, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện, hàng hóa và người qua lại biên giới.

Địa phương đang tiếp tục triển khai đấu giá quỹ đất để đầu tư hai bến bãi logistics, mỗi bến rộng khoảng 7 hécta, phục vụ hoạt động kiểm hóa, tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, tỉnh đã có chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối và cầu Tân Nam lên quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 186 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Tuy nhiên, theo ông Thái Bình An, mặc dù hạ tầng cửa khẩu đã cơ bản hoàn thiện, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey hiện vẫn chưa được bổ sung vào Phụ lục A1 của Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia. Vì vậy, chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai vận tải liên vận quốc tế trực tiếp giữa hai nước.

Đây cũng là nguyên nhân khiến lưu lượng phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu còn khá khiêm tốn. Bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 30 xe hàng hóa làm thủ tục qua cửa khẩu, trong khi lượng hành khách xuất nhập cảnh chưa nhiều, chưa tương xứng với quy mô hạ tầng đã được đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh kiến nghị cơ quan chức năng hai nước sớm xem xét bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey vào Phụ lục A1 của Nghị định thư, qua đó tạo cơ sở pháp lý để triển khai vận tải liên vận quốc tế, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng cửa khẩu đã đầu tư, đồng thời thúc đẩy thương mại biên giới, phát triển dịch vụ logistics và thu hút đầu tư.

Đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia trao đổi về hiện trạng hạ tầng, kết nối giao thông và điều kiện triển khai vận tải liên vận quốc tế tại cặp cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Ben Boran, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền tỉnh Tây Ninh trong quá trình tổ chức khảo sát cũng như xây dựng hạ tầng cửa khẩu.

Ông Ben Boran nhận định cửa khẩu quốc tế Tân Nam được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển vận tải và giao thương giữa hai nước. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng cuộc họp chính thức giữa hai bên sẽ thống nhất các giải pháp thúc đẩy việc triển khai Hiệp định vận tải đường bộ tại cặp cửa khẩu này trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền cho biết việc khảo sát thực tế nhằm giúp các cơ quan chức năng của Campuchia có thêm cơ sở đánh giá điều kiện hạ tầng, năng lực tổ chức giao thông và hoạt động quản lý tại cửa khẩu Tân Nam trước khi hai bên trao đổi, thống nhất các nội dung chuyên môn trong cuộc họp chính thức.

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, hệ thống giao thông kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế Tân Nam hiện được đầu tư đồng bộ, thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa và hành khách, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với Campuchia.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất đề xuất bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey vào Phụ lục A1 của Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia. Khi được bổ sung, cặp cửa khẩu sẽ có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai vận tải liên vận quốc tế, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới, phát triển logistics, tăng cường kết nối giao thông và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Campuchia cũng như các nước trong khu vực.

Theo số liệu của tỉnh Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt hơn 17 tỷ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của việc hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa khẩu, mở rộng kết nối vận tải quốc tế và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong việc thúc đẩy thương mại, logistics và phát triển kinh tế khu vực biên giới./.

Một số thông tin về cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey Ngày 8/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.