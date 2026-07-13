Đà Nẵng tung loạt giải pháp mạnh để tăng trưởng kinh tế về đích 11,22%

Trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm đạt 11,22%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 12,75%, với trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư công, phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp, du lịch, logistics và chuyển đổi số.

GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 12,75%

Theo Thống kê Đà Nẵng, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52%, thấp hơn mức 10,35% theo kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, vượt kế hoạch; công nghiệp-xây dựng tăng 11,72%, đạt mục tiêu, nổi bật là ngành xây dựng tăng 23,28%. Tuy nhiên, công nghiệp chỉ tăng 9,02% và khu vực dịch vụ tăng 9,31%, chưa đạt kỳ vọng.

Từ kết quả này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho nửa cuối năm, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho biết, thành phố đặt mục tiêu GRDP 6 tháng cuối năm tăng 12,75%; trong đó quý 3 tăng 12,48% và quý 4 tăng 12,99%.

Theo kịch bản mới, khu vực dịch vụ phấn đấu tăng bình quân 13,5-14,5% mỗi quý; công nghiệp-xây dựng tăng khoảng 14,5%/quý.

Riêng công nghiệp tăng từ 12,5-13%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực với mức tăng 11,5-12,5%; xây dựng duy trì mức tăng 21-22%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng khoảng 8,5-9%.

Theo Sở Tài chính, thành phố sẽ tập trung thúc đẩy đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, du lịch, logistics, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để tạo dư địa tăng trưởng.

Đà Nẵng tiếp tục xác định thương mại-dịch vụ và công nghiệp-xây dựng là hai động lực chủ lực của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực thương mại, thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến quy mô lớn như Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC 2026), chương trình "Đà Nẵng-Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực," Diễn đàn Logistics Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Đà Nẵng 2026 nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển logistics.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Cùng với đó, thành phố sẽ hỗ trợ triển khai dự án Aeon Mall; thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại; đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị, sân bay, khu nghỉ dưỡng, sàn thương mại điện tử và các chuyến bay; xây dựng thương hiệu "Made in Da Nang;" đồng thời tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Malaysia, Nga... nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đối với du lịch, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc, Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 22, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế, Lễ hội Đèn lồng quốc tế, Giải Pickleball World Cup 2026, Vietnam Legends Festival...

Song song đó, thành phố chuyển hướng phát triển sang các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, golf, du thuyền, du lịch di sản Hội An-Mỹ Sơn-Ngũ Hành Sơn, mô hình du lịch kết hợp làm việc (workation) và kinh tế đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và ngành thống kê để theo dõi lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu; đồng thời phát triển hệ thống logistics hiện đại, tăng cường kết nối cảng biển, sân bay và đường sắt.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm và chuyển đổi số

Trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu, logistics; thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Nhiều dự án trọng điểm sẽ được đẩy nhanh thủ tục để khởi công trong quý 3 và IV/2026 như nút giao Lê Thanh Nghị-Cách Mạng Tháng Tám-Thăng Long-đường dẫn lên cầu Hòa Xuân; các khu tái định cư phục vụ Khu thương mại tự do; Trung tâm dữ liệu (Data Center); Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế; Trung tâm thương mại Hòa Xuân...

Về chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, mạng 5G; thu hút doanh nghiệp AI, bán dẫn, thiết kế vi mạch, fintech và dịch vụ số.

Đà Nẵng cũng nghiên cứu xây dựng "bản đồ dữ liệu thống nhất" sau hợp nhất thành phố, ưu tiên hình thành 10 bộ dữ liệu nền; đồng thời thí điểm mô hình "bản sao số" (Digital Twin) tại khu vực Cảng Liên Chiểu, trung tâm đô thị ven biển, Hội An và khu vực miền núi phục vụ quản lý đô thị, giao thông, phòng chống thiên tai.

Khu vực cảng Liên Chiểu đang được gấp rút xây dựng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu xây dựng nền tảng trợ lý AI nội bộ phục vụ cán bộ, công chức.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, ngay trong tháng 7/2026, thành phố dự kiến điều chuyển khoảng 800 tỷ đồng giữa các dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời bổ sung 600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia. Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt 17.435 tỷ đồng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 57,5% vào cuối tháng 7; 72% vào cuối tháng 8; 80% vào cuối tháng 9; 88% vào cuối tháng 10; 93% vào cuối tháng 11; 98% vào cuối tháng 12 và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/1/2027.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và ban quản lý dự án xây dựng "đường găng" tiến độ cho từng công trình; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Kết quả giải ngân sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét phân bổ vốn đầu tư công trong các năm tiếp theo./.

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