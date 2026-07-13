Thị trường văn phòng bước vào chu kỳ phát triển mới

Thị trường văn phòng cho thuê tại Việt Nam trong quý 2/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, với xu hướng phát triển tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn cung và mở rộng các cực phát triển văn phòng mới tại các đô thị lớn.

Đây là nhận định của Avison Young Việt Nam trong báo cáo Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam quý 2/2026 công bố ngày 13/7.

Chuẩn bị chu kỳ phát triển mới

Theo đó Avison Young Việt Nam, trong khi nguồn cung mới chưa ghi nhận nhiều biến động trong quý, hàng loạt dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện hoặc khởi công như The Kross tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ hợp văn phòng tại khu vực phía Tây Hà Nội hay Viettel TechHub tại Đà Nẵng cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới với trọng tâm là các dự án quy mô lớn, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ở phía cầu, nhu cầu thuê tiếp tục được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp công nghệ, tài chính, dịch vụ chuyên môn và khối doanh nghiệp FDI.

Theo Avison Young Việt Nam, bên cạnh nhu cầu mở rộng hoạt động, xu hướng nâng cấp không gian làm việc vẫn diễn ra rõ nét khi nhiều doanh nghiệp ưu tiên các tòa nhà có chất lượng vận hành cao, tích hợp công nghệ thông minh và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Điều này tiếp tục củng cố vị thế của phân khúc hạng A, đồng thời tạo áp lực để các tòa nhà cũ nâng cấp sản phẩm nhằm duy trì khả năng cạnh tranh.

Một xu hướng đáng chú ý là sự dịch chuyển không gian phát triển văn phòng từ khu vực trung tâm truyền thống sang các khu vực có hạ tầng đồng bộ và dư địa phát triển lớn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài khu vực trung tâm mở rộng, các dự án văn phòng bắt đầu xuất hiện tại các khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Grand Park.

Tại Hà Nội, khu vực phía Tây với hai khu vực chính là Ciputra và Tây Hồ tiếp tục trở thành tâm điểm phát triển của các tổ hợp phức hợp tích hợp văn phòng, thương mại và dịch vụ

Xu hướng này góp phần hình thành các cực văn phòng mới, giảm áp lực lên khu vực lõi đô thị và mở rộng lựa chọn cho khách thuê.

Trong trung và dài hạn, triển vọng của thị trường văn phòng Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực nhờ nền tảng kinh tế ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì khả quan và chiến lược phát triển các trung tâm kinh tế mới của từng địa phương.

Mặc dù nguồn cung chất lượng cao sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới, nhu cầu đối với các tòa nhà đạt tiêu chuẩn quốc tế, công trình xanh và tích hợp hạ tầng số được dự báo vẫn sẽ duy trì ở mức cao, tạo động lực cho thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Thị trường chính hoạt động ổn định

Phân tích cụ thể của các thị trường trọng tâm, Avison Young Việt Nam cho biết quý 2/2026, các tòa nhà hạng A tại khu vực trung tâm (CBD) Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp công nghệ, tài chính, dịch vụ chuyên môn và doanh nghiệp FDI. Cấu trúc nguồn cung tương lai đang được định hình qua hai xu hướng.

Thứ nhất là sự tập trung vào các dự án quy mô lớn, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu biểu là dự án hạng A The Kross dự kiến bổ sung 50.499 m2 diện tích sàn cho thị trường.

Thứ hai là xu hướng mở rộng không gian làm việc ra các cực phát triển vệ tinh với sự kiện khởi công tháp văn phòng trong khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Giá thuê nhìn chung không ghi nhận biến động đáng kể, trong khi tỷ lệ lấp đầy tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, tài chính, dịch vụ chuyên môn và khối FDI.

Thị trường cũng ghi nhận các giao dịch thuê mới và mở rộng diện tích từ các doanh nghiệp hiện hữu, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng kinh tế của thành phố.

Giá thuê trung bình hạng A tiếp tục duy trì ở mức 55 USD/m2/tháng. Các tòa nhà có vị trí chiến lược, tiêu chuẩn vận hành cao và hệ tiện ích đồng bộ tiếp tục ghi nhận khả năng hấp thụ tốt, cho thấy sức cầu bền vững đối với nguồn cung văn phòng chất lượng cao.

(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tương tự, tại Hà Nội, hoạt động cho thuê chủ yếu xoay quanh việc lấp đầy hai dự án mới The Marc 88 và Oriental Square, nâng tỷ lệ hấp thụ hạng A cải thiện nhẹ. Nguồn cung tương lai tiếp tục dịch chuyển về khu đô thị Ciputra và khu vực Hồ Tây, nơi đang hình thành các tổ hợp quy mô lớn tích hợp văn phòng, thương mại, khách sạn và căn hộ. Các dự án này được kỳ vọng bổ sung nguồn cung chất lượng cao, đồng thời củng cố triển vọng khu vực phía Tây trong những năm tới.

“Về nhu cầu thuê tiếp tục được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ chuyên môn, tài chính và các doanh nghiệp FDI. Thị trường cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển của khách thuê sang các tòa nhà mới, hiện đại, qua đó thúc đẩy hoạt động lấp đầy tại các dự án mới và gia tăng sức hút của phân khúc hạng A,” các chuyên gia Avison Young Việt Nam cho biết.

Trong quý 2/2026, nhu cầu thuê tại thị trường Đà Nẵng tiếp tục được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gia công phần mềm, dịch vụ và logistics.

Bên cạnh đó, việc Đà Nẵng đẩy mạnh định hướng phát triển thành trung tâm công nghệ và tài chính của khu vực tiếp tục củng cố kỳ vọng tích cực đối với thị trường văn phòng.

Đặc biệt, việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng với quy mô 300 ha; trong đó, dự án Viettel TechHub tại phường Hòa Cường được xem là dự án “mỏ neo” với quy mô hai tòa tháp cao 25 và 18 tầng, cung cấp khoảng 100.000m2 diện tích sàn văn phòng chất lượng cao. Đây được xem là động lực tăng trưởng mới, mở ra triển vọng thu hút các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp fintech cùng các ngành dịch vụ hỗ trợ liên quan./.

Thị trường văn phòng Hà Nội: Khu vực phía Tây chiếm 76% nguồn cung Thị trường văn phòng Hà Nội ghi nhận gần 29.900m2 diện tích cho thuê thuần mới từ hai dự án tại khu vực phía Tây, gồm một tòa nhà hạng A và một tòa nhà hạng B trong quý 1/2026.