Dự án gần 35 tỷ đồng bàn giao ở Quảng Trị nhưng dân vẫn phải kéo điện tạm

Sau loạt bài “Khu dân cư 3 không giữa lòng đô thị” của Thông tấn xã Việt Nam phản ánh tình trạng hạ tầng chưa hoàn thiện tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận, phóng viên tiếp tục nhận được phản ánh của người dân Tổ dân phố Đức Điền, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị về tình trạng tương tự.

Theo người dân, dù dự án đã được nghiệm thu, bàn giao nhưng hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, gây không ít khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống.

Nguồn điện tạm bợ, người dân sống thấp thỏm lo âu

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh là một trong những hộ dân đầu tiên xây dựng nhà ở tại khu dân cư này với kỳ vọng sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng, sau gần nhiều năm chuyển về sinh sống, gia đình chị vẫn chưa được đấu nối điện sinh hoạt chính thức. Để có điện sử dụng hằng ngày, gia đình chị phải kéo điện tạm từ khu dân cư lân cận, vừa bất tiện, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả gia đình.

Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà cửa nhiều năm qua nhưng vẫn phải kéo điện từ khu dân cư khác để sử dụng sinh hoạt. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh cho biết: "Khi quyết định xây dựng nhà ở tại khu dân cư, gia đình tôi kỳ vọng đây sẽ là khu dân cư được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện đi ngầm và đầy đủ hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đến nay hệ thống điện vẫn chưa được hoàn thiện nên gia đình phải kéo điện tạm từ các hộ dân ở khu vực lân cận để sử dụng. Việc kéo điện tạm gây rất nhiều bất tiện, nhiều đường dây điện tạm vắt qua đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hệ thống điện để người dân được sử dụng điện ổn định. Bên cạnh đó, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm, đầu tư đồng bộ vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, thoát nước thải và các hạng mục hạ tầng còn thiếu để người dân yên tâm sinh sống."

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình anh Lê Văn Thương, Tổ dân phố Đức Điền, xây nhà và chuyển đến sinh sống từ tháng 10/2025, nhưng để có điện sử dụng, gia đình anh phải tự bỏ kinh phí kéo đường dây từ khu dân cư lân cận, băng qua tuyến đường trước nhà với quãng đường hàng trăm mét. Việc kéo điện từ xa không chỉ làm phát sinh chi phí mua dây dẫn, cột đỡ và lắp đặt mà còn khiến nguồn điện thiếu ổn định, nhất là vào giờ cao điểm.

Đáng lo ngại, nhiều đoạn dây được treo trên các cột tạm, võng thấp qua đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Mỗi khi bước vào mùa mưa bão, gia đình anh lại thấp thỏm lo lắng vì gió lớn có thể làm đứt dây hoặc gây chập điện, đe dọa an toàn của cả khu vực…

Bày tỏ với chúng tôi, anh Thương cho hay: "Khi xây dựng nhà ở và chuyển về sinh sống, gia đình tôi không nghĩ rằng đến nay vẫn phải sử dụng điện tạm từ khu dân cư khác. Để có điện sinh hoạt, gia đình tôi đã phải tự bỏ tiền để kéo đường dây dài hàng trăm mét, lắp cột tạm và mua vật tư, trong khi đây lẽ ra là hạng mục phải được đầu tư đồng bộ theo dự án. Điều khiến chúng tôi lo nhất là vấn đề an toàn. Đường dây điện phải băng qua đường, treo trên các cột tạm nên mỗi khi có mưa to, gió lớn cả gia đình đều thấp thỏm vì sợ xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hệ thống cấp điện để người dân được sử dụng điện an toàn, ổn định, không còn phải sống trong cảnh lắp điện tạm bợ như hiện nay."

Một cột đỡ giá điện nghiêng ngả gây nguy cơ mất an toàn trên hành lang lưới điện và người đi đường, đặc biệt là trong mùa mưa bão. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Có mặt tại khu dân cư Đức Điền vào những ngày đầu tháng 7, ngay sau những trận mưa dông, chúng tôi ghi nhận nhiều đường dây điện tạm được người dân tự kéo từ khu dân cư lân cận đang chằng chịt băng qua các tuyến đường nội khu. Nhiều đoạn dây võng thấp, lắc lư theo từng cơn gió, chỉ cách mặt đường vài mét, khiến người và phương tiện qua lại không khỏi lo ngại. Đỡ những đường dây này là các cột tạm bằng sắt, gỗ đã mục nát và nghiêng ngả theo thời gian.

Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, đặc biệt trong mùa mưa bão khi gió lớn, mưa kéo dài có thể làm đứt dây, đổ cột hoặc xảy ra sự cố chập điện, đe dọa an toàn của người dân.

Cần sớm tháo gỡ những “nút thắt” về hạ tầng

Theo tìm hiểu, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới (nay là Tổ dân phố Đức Điền, phường Đồng Hới) do Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Hới (cũ) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới thực hiện.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2020, hoàn thành vào tháng 12/2023, sau đó được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác. Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Tiến. Tổng mức đầu tư gần 34,8 tỷ đồng, giá trị phê duyệt quyết toán gần 33,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù đã được bàn giao và đưa vào khai thác từ cuối năm 2023, thế nhưng đến nay nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ. Hệ thống điện sinh hoạt chưa được đấu nối hoàn thiện, buộc nhiều hộ dân phải tự kéo điện tạm từ khu dân cư lân cận ảnh hưởng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án sau khi đưa vào sử dụng.

Thực tế này khiến người dân không khỏi băn khoăn khi một dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán và bàn giao nhưng hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ cuộc sống vẫn còn dang dở, trong khi các hộ dân đã bỏ kinh phí xây dựng nhà ở và chuyển đến sinh sống nhiều năm.

Để có điện sinh hoạt, người dân đã phải tự bỏ tiền để kéo đường dây dài hàng trăm mét, lắp cột tạm và mua vật tư để đấu nối điện từ khu dân cư khác. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Gắn bó với khu dân cư từ sớm, chị Đặng Thị Thu Hà, Tổ dân phố Đức Điền cho biết, các hộ đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan về việc sớm hoàn thiện hạng mục cấp điện, nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được khắc phục. Người dân chỉ mong dự án sớm được đầu tư đồng bộ để cuộc sống ổn định, không còn phải sử dụng điện tạm như hiện nay.

Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là các hạng mục hạ tầng còn thiếu sớm được hoàn thiện để dự án vận hành đồng bộ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn. Việc một khu dân cư đã được bàn giao, đưa vào khai thác nhưng hạ tầng kỹ thuật vẫn dang dở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Trước thực trạng đó, dư luận đặt câu hỏi: Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào và đâu là giải pháp để sớm khắc phục những tồn tại, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân đã an cư tại đây?

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới cho biết, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh đã được nghiệm thu hoàn thành, quyết toán. Một số hạng mục như vỉa hè và hệ thống thoát nước thải chưa được đầu tư do chưa bố trí được nguồn vốn.

Đối với hạng mục cấp điện, trong quá trình nghiệm thu, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản yêu cầu nhà thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Tiến khắc phục, hoàn thiện nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và phóng viên, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hạng mục cấp điện. Trường hợp nhà thầu không thực hiện, Ban sẽ sử dụng nguồn kinh phí bảo hành công trình để thuê đơn vị Điện lực lập dự toán, triển khai đầu tư hệ thống cấp điện, bảo đảm người dân được sử dụng điện ổn định. Ban Quản lý Dự án sẽ nỗ lực hoàn thành việc khắc phục trong thời gian sớm nhất…

Việc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới cho biết, sẽ khẩn trương khắc phục những tồn tại là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, người dân kỳ vọng sớm được hiện thực hóa bằng việc triển khai hạng mục cụ thể, chấm dứt tình trạng phải sử dụng điện tạm bợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Chỉ khi những “điểm nghẽn” về hạ tầng được tháo gỡ, khu dân cư mới thực sự hoàn thiện, phát huy hiệu quả của dự án đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng và đáp ứng kỳ vọng an cư của người dân./.

Đề nghị gia hạn chủ trương đầu tư dự án sau phản ánh khu dân cư 3 không của TTXVN Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao UBND phường Đồng Hới chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người dân.