Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Houthi cảnh báo đáp trả các cuộc tấn công do Saudi Arabia dẫn đầu

EU và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela tăng lên gần 4.500 người

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Minh Hiếu