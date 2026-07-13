An Giang ưu tiên tháo gỡ khó khăn sản xuất, phát huy ngành hàng chủ lực

Chiều 13/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang trong triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Kết quả 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 8,83%, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, tỉnh cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà soát các cơ chế, chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh như: sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, khai thác; bên cạnh phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có, tỉnh cần tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, thúc đẩy chế biến sâu, phát triển các vùng nguyên liệu ổn định gắn với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng công tác tìm kiếm, mời gọi đầu tư trong các ngành nghề, lĩnh vực tạo giá trị kinh doanh cao hơn như: dịch vụ tài chính, bất động sản, y tế, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp phát triển mạnh hơn về kinh tế tư nhân cả số lượng và chất lượng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải tham quan quy trình sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết ngay từ đầu năm 2026 tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 8,83% so với cùng kỳ, riêng quý 2 đạt mức tăng 10,30%, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,71% trở lên.

Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng quý, trong đó phấn đấu GRDP quý 3 tăng 11,26%, quý 4 tăng 13,55%, tập trung vào các động lực là công nghiệp chế biến, xây dựng, dịch vụ, logistics và phát huy lợi thế kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu sau sáp nhập.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của tỉnh đạt gần 28.700 tỷ đồng, đã phân bổ 100% vốn đủ điều kiện; đến ngày 30/6 toàn tỉnh giải ngân hơn 8.600 tỷ đồng, đạt 32,54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đã giải ngân hơn 5.300 tỷ đồng, đạt 38,63% kế hoạch; đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh đã bố trí hơn 1.339 tỷ đồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và số hóa các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân một số dự án công nghệ còn chậm do thay đổi cơ chế, chính sách và yêu cầu kỹ thuật phức tạp đối với các dự án tích hợp dữ liệu quy mô lớn.

Tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án trọng điểm; xem xét bổ sung vốn ngân sách Trung ương cho các công trình hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và các dự án phục vụ APEC; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, vật liệu xây dựng, đồng thời hỗ trợ nguồn lực triển khai các dự án phòng chống sạt lở, kéo điện ra đảo Thổ Châu và đầu tư hạ tầng chiến lược, tạo dư địa để địa phương bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco), một trong những doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương và Nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (CL-Fish Corp), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản với thị trường tiêu thụ tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.

Tăng trưởng kinh tế An Giang dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long Quý I/2026, tăng trưởng của tỉnh An Giang đạt 7,8%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài ra, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên đảo Phú Quốc phục vụ APEC 2027.