An Giang hướng tới tăng trưởng công nghiệp 13,5% trong quý 2

Vượt qua những biến động của thị trường toàn cầu và những khó khăn, thách thức khác, tỉnh An Giang đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp quý 2 hơn 30.430 tỷ đồng, tăng 13,50% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch kịch bản tăng trưởng quý 2/2026.

Để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm về cải cách hành chính, thúc đẩy đầu tư công, phát triển khoa học-công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất hiệu quả… nhằm tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế công nghiệp.

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; tăng cường minh bạch, số hóa quy trình quản lý nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Tiếp đến, tỉnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sản xuất thuận lợi; ưu tiên vốn cho các dự án giao thông, logistics, điện-nước phục vụ sản xuất công nghiệp; phát triển hạ tầng số và năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện đại. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, chuyển đổi số trong sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất cho biết, tỉnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai đầu tư dự án hạ tầng một số cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, nhất là các công trình APEC trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC được đặt mục tiêu hoàn thiện vào cuối tháng 1/2027.

Tỉnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực, chế biến nông-thủy sản, may mặc, vật liệu xây dựng… nâng cao giá trị sản phẩm.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp của An Giang đối mặt với thách thức và rủi ro do biến động thị trường toàn cầu. Nhiều ngành công nghiệp của An Giang phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu như hóa chất, máy móc, linh kiện… nên khi giá cả thế giới biến động, chi phí sản xuất tăng mạnh.

Mặt khác, các sản phẩm chủ lực như gạo chế biến, thủy sản, may mặc… nếu thị trường nước ngoài nhu cầu giảm hoặc các nước áp dụng rào cản thương mại, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, sự gián đoạn vận tải biển, ảnh hưởng xung đột địa chính trị hay thay đổi chính sách thương mại của các nước nhập khẩu… gây khó khăn bất lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, các quốc gia trong khu vực và thế giới cũng đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, khiến sản phẩm công nghiệp của An Giang phải cạnh tranh gay gắt về giá và chất lượng, trong khi đó tỉnh gặp khó khăn về vốn và công nghệ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Sở Công Thương An Giang, quý 1/2026, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 27.787 tỷ đồng, tăng 13,01% so cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 100,14% kịch bản tăng trưởng quý 1 đề ra.

Điểm nhấn nổi bật là nhóm ngành công nghiệp chế biến-chế tạo, đóng vai trò "đầu tàu" thúc đẩy tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp tỉnh. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp đều đạt và tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: khai thác đá, thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, giày da, ximăng…

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất chia sẻ, dù đạt được kết quả khả quan, nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu và lạm phát toàn cầu; giá xuất khẩu thủy sản có xu hướng giảm; số lượng đơn đặt hàng giày da không ổn định, thậm chí sụt giảm do chính sách thắt chặt tiêu dùng tại Mỹ, EU.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đồng thời, ngành giày da khó khăn trong việc tuyển dụng, giữ chân lao động có tay nghề. Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí logistics và vận hành của doanh nghiệp lên mức cao, trực tiếp làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Ngành điện và khí đốt cũng gặp trở ngại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm.

Đối với thu hút đầu tư các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tỉnh hoàn thành tổ chức Hội đồng đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập 2 cụm công nghiệp Hòa An, xã Hội An và Mỹ Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai thủ tục tiếp theo triển khai dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Tỉnh tổ chức khảo sát hiện trạng cụm công nghiệp Gò Quao và Cái Tư, xã Gò Quao để thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tổ chức khảo sát, làm việc và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Nông./.

