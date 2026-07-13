Lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz xuống mức thấp nhất trong 5 tuần

Ngày 13/7, trang MarketWatch cho biết lưu lượng tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về an ninh và tự do lưu thông hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.

Theo phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ), tình trạng sụt giảm nói trên diễn ra sau khi những diễn biến leo thang cuối tuần qua khiến các chủ tàu và nhà khai thác phải đánh giá lại rủi ro khi đi qua khu vực.

Giới quan sát cho rằng việc tàu chở dầu giảm hoạt động qua Eo biển Hormuz không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng của các hãng vận tải biển, mà còn cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường năng lượng trước mọi biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Trong những giai đoạn căng thẳng trước đây, các hãng vận tải biển thường phải điều chỉnh lịch trình, thay đổi tuyến đi hoặc tăng chi phí bảo hiểm để ứng phó với nguy cơ bị tấn công, bị kiểm tra hoặc gián đoạn hành trình.

Diễn biến này có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo sát mọi tín hiệu về khả năng gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vịnh. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz bị đình trệ hoàn toàn.

Trong khi đó, nhật báo Phố Wall ngày 13/7 cho biết giá dầu thế giới đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Giá dầu Brent tăng 5,2% lên 78,02 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 4,4% lên 73,52 USD/thùng.

Động lực chính của đợt tăng giá này là tâm lý lo ngại xung đột có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh, nhất là khi dòng chảy hàng hải qua Eo Hormuz mới có dấu hiệu phục hồi.

Tâm lý thị trường càng trở nên thận trọng hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiếp tục tấn công Iran và tái áp đặt phong tỏa hải quân nhằm đáp trả các vụ tấn công vào tàu chở dầu đi qua khu vực.

Diễn biến trên khiến giới đầu tư đẩy mức phí rủi ro và bảo hiểm lên cao, làm tăng mạnh chi phí và đẩy giá dầu khí tăng theo./.

Eo biển Hormuz đối mặt rủi ro mới sau các vụ tấn công tàu chở dầu Các cơ quan hàng hải nâng cảnh báo rủi ro tại eo biển Hormuz sau vụ tấn công ba tàu chở dầu, trong khi Mỹ siết trừng phạt Iran và tiến hành hoạt động quân sự mới, làm gia tăng căng thẳng với Tehran.

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