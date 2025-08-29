Thống nhất phương án khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey

Ngày 29/8, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (ấp Tân Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban hành chính tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia, tổ chức hội đàm trao đổi song phương để kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.

Tại cuộc làm việc, hai bên thống nhất lại các nội dung: dự kiến thời gian tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế; địa điểm tổ chức, thành phần đại biểu mời...

Dự kiến Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey tổ chức trong khoảng thời gian từ 20-30/10, theo quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đồng tổ chức, đồng chủ trì tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Campuchia).

Lễ công bố sẽ có chương trình nghệ thuật; công bố Nghị quyết của Chính phủ; nghi lễ cắt băng khai trương; chứng kiến thực nghiệm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban hành chính tỉnh Prey Veng sẽ báo cáo nội dung buổi làm việc lên Chính phủ, Bộ Ngoại giao của 2 nước để xin ý kiến, phê duyệt chủ trương, thống nhất thời gian tổ chức Lễ khai trương trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phát biểu tại hội đàm, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhanh, bền vững, tăng cường hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh, đối ngoại biên phòng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã phân công, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia, trong quá trình tổ chức lễ công bố khai trương đảm bảo an ninh, an toàn, trang trọng...

Ông Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia khẳng định tỉnh Prey Veng luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh để Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam -Meun Chey được triển khai đúng kế hoạch, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hợp tác hữu nghị, thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác và mở rộng phát triển giữa hai tỉnh Tây Ninh-Prey Veng, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia Việt Nam-Campuchia thời gian tới.

Sau hội đàm, đại diện hai tỉnh Tây Ninh-Prey Veng đã ký kết Biên bản họp song phương, thống nhất phương án chuẩn bị Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey./.

Tây Ninh xúc tiến hợp tác với các địa phương của Vương quốc Campuchia Quan chức Campuchia đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục tạo điều kiện trong việc mua bán nông sản của doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ kết nối đầu tư, du lịch, thương mại… giữa Việt Nam và Campuchia.