Phần lớn công trình thủy lợi tại Lâm Đồng chưa được cắm mốc giới bảo vệ

Hiện Lâm Đồng có gần 1.000 công trình thủy lợi, trong đó có hơn 500 hồ chứa nước nhưng phần lớn các công trình chưa được hoàn thiện hồ sơ về đất đai cũng như chưa được cắm mốc giới bảo vệ theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trong tổng số gần 1.000 công trình thủy lợi có hơn 525 hồ chứa nước, hơn 255 đập dâng, còn lại là cống dâng, trạm bơm, đập tạm, kênh mương… Tổng dung tích thiết kế cho 526 công trình hồ chứa khoảng 859 triệu m3 nước.

Cũng theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trong số 526 công trình hồ chứa, chỉ có 7 công trình đã được giao đất; 2 công trình hoàn thành việc cho thuê đất và chưa có công trình nào hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ có 142/526 công trình đã cắm mốc bảo vệ công trình thủy lợi; 5/526 công trình đang triển khai thực hiện; còn lại (379 công trình, chiếm tỷ lệ hơn 72%) chưa thực hiện.

Hồ chứa nước Nam Xuân triển khai trên diện tích hơn 95ha, dung tích hồ chứa gần 9,3 triệu m3, tổng mức đầu tư gần 375 tỷ đồng. (Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng nhận định, hiện công tác hoàn thiện hồ sơ đất đai, cắm mốc bảo vệ các công trình thủy lợi của tỉnh còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi.

Tình trạng này gây khó khăn cho việc quản lý, bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình; đồng thời ảnh hưởng đến việc khai thác hiệu quả quỹ đất, mặt nước và hạn chế khả năng thu hút, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có liên quan như du lịch, dịch vụ và khai thác, nuôi trồng thủy sản, sử dụng nguồn nước mặt...

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành, chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát tổng thể các công trình thuỷ lợi đang quản lý chưa được hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai; xây dựng cụ thể lộ trình, kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Đối với việc cắm mốc bảo vệ các công trình thủy lợi, sở chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành cân đối, bố trí từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác và nguồn hợp pháp khác để thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ theo quy định Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Đối với các công trình đã cắm mốc bảo vệ công trình nhưng bị mất trong quá trình quản lý, đề nghị tổ chức khôi phục mốc để đảm bảo công tác quản lý, vận hành công trình. Bên cạnh đó, các đơn vị được giao quản lý, vận hành công trình thủy lợi tăng cường phối hợp với địa phương để quản lý quỹ đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép.

Liên quan tới các nội dung này, đầu tháng 7/2026 vừa qua, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, giao quản lý các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn trước ngày 15/8/2026.

Đồng thời, rà soát cơ sở pháp lý các hồ chứa thủy lợi, đôn đốc, chỉ đạo các chủ hồ hoàn thiện hồ sơ về đất đai trong quý 4/2026; bảo đảm vận hành an toàn hồ đập; chủ động phòng, chống thiên tai, tổ chức trực ban mùa mưa bão theo quy định./.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi trọng điểm, công trình cấp nước sạch có nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động phương án bảo đảm an toàn.