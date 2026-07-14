Động đất mạnh ở ngoài khơi quần đảo Loyalty

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra ở khu vực phía Đông Nam quần đảo Loyalty - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp - vào lúc 21h45 ngày 13/7 theo giờ Việt Nam.

Theo USGS, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định tại tọa độ khoảng 23,00 độ vĩ Nam và 171,40 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do trận động đất gây ra./.

Động đất tại Venezuela: Hơn 58.000 công trình có thể bị hư hại Theo phân tích dựa trên dữ liệu radar vệ tinh thu thập ngày 25/6, khoảng 58.870 công trình trong khu vực bị ảnh hưởng có khả năng đã bị hư hại hoặc sập đổ.