Môi trường

Động đất mạnh ở ngoài khơi quần đảo Loyalty

Một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra ở khu vực phía Đông Nam quần đảo Loyalty - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp - vào lúc 21h45 ngày 13/7 theo giờ Việt Nam.

Tiến Trung-Thanh Tú

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra ở khu vực phía Đông Nam quần đảo Loyalty - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp - vào lúc 21h45 ngày 13/7 theo giờ Việt Nam.

Theo USGS, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định tại tọa độ khoảng 23,00 độ vĩ Nam và 171,40 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do trận động đất gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #tâm chấn Pháp
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