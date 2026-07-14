Tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27/7

Quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11/6/2026 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Dự kiến, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2026./.