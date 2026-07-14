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Mỹ khẳng định "chiếm lĩnh" eo biển Hormuz, Iran ra tuyên bố trái ngược

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đang "chiếm lĩnh" eo biển Hormuz trong bối cảnh nhiều bên đang nỗ lực nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Trung Đông.

Viết Thành
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Mỹ khẳng định "chiếm lĩnh" eo biển Hormuz, Iran ra tuyên bố trái ngược
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tuyên bố "chiếm lĩnh" eo biển Hormuz.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran khẩn trương nối lại đối thoại.

Những nước chịu tác động nặng nề khi giao tranh Mỹ-Iran tái bùng phát.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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